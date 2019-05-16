مصابيح

اكدت الفنانة ملايين لـ «النهار» بان مسلسل «6 توتات» الذي يعرض حاليا على قناة دجلة الفضائية يعتبر مميزا كون البطولة فيها تعتبر نسائية مطلقة وان العمل تدور بين الفانتازيا والواقع ويتطرق الى القضايا والظروف التي تعيشها العراق في الوقت الحالي و من ضمنها المشاكل التي تواجه النساء.

وقالت ايضا: يتم التطرق الى هذه المواضيع بطريقة كوميدية وعبارة عن اسكتشات وليست حلقات متصلة بل منفصلة وكل حلقة تختلف عن الاخرى ويتم طرح موضوع معين واخذت فيه عدة ادوار مختلفة وقد تم تصوير مشاهد العمل في محافطة اربيل واستطعنا ان ننجزه خلال فترة قياسية.

واضافت ايضا قائلة: نتمنى ان يكون العمل فريد من نوعه خاصة ان مايميزه عن غيره عدم وجود ممثل بل المشاركين كلهم فنانات وسيتم عرضه على قناة دجلة الفضائية التي انتجت العمل وهو من اخراج رواء جواد ويشارك فيه كل من نسمة وتمارا جمال واماني علاء وشاهندا وشهد علي وعدد من الفنانات.

وبسؤالها عن سبب الانقطاع خلال الفترة الاخيرة قالت : سبب الانقطاع هو انني لم اشارك في اي عمل منذ سنتين لعدة ظروف ومنها ظرف عائلي وهو حاجة ابنائي لي ويجب ان اتواجد معهم في لندن خاصة ان ابنتي الكبرى تدرس الدكتوراه ما يستعدي الى ان اكون موجودة معها خلال هذه الفترة وخلال الفترة الماضية عرضت علي اعمال لكي اشارك بها في العراق ولكن البعض يحصر تلك المشاركات خلال موسم معين وهو شهر رمضان ولايوجد منتج يعمل لفترة اخرى من السنة.

وعن مشاركاتها في اعمال درامية خليجية اجابت قائلة : اذا تم عرض علي دور او شخصية تخدم اسمي فمن الاكيد ان اوافق للمشاركة في مسلسل خليجي وحتى العربية وسبق ان شاركت مع الفنانين السعوديين بشير غنيم واسعد الزهراني في مسلسل «هندستاني» بجزئيه الاول والثاني خاصة انني احب الاعمال الدرامية الخليجية وبالعكس اكون جدا سعيدة في تلك التجربة ان تمت.

