مصابيح

إذا حاولنا تقسيم حركة وتاريخ السينما المصرية والعربية إلى مراحل فلاشك أن فنان السينما الكبير «صلاح أبوسيف» يعد بداية وصاحب مرحلة من أهم مراحل تطورها.. حيث يحتل بمفرده فصلاً كاملاً وهاماً في حركة نهضتها.. وإذا كان المخرج كمال سليم هو المؤسس التاريخي لتيار الواقعية في السينما المصرية والعربية فإن «أبوسيف» هو من اخذ على عاتقه إقامة كامل البنيان.. وأصبح اسمه مرادفا للسينما الواقعية.. من خلال أفلامه «42 فيلما» التي شارك معظمها في المهرجانات السينمائية الدولية وحظيت بالإشادة وبعضها حصد الجوائز

وتناولت هذه الأفلام الواقع المصري «الإنسان- الأحداث- المكان» خلال مراحل وفترات زمنية عديدة ومتتابعة.. وعندما أراد المخرج والناقد والأكاديمي «د. ناجي فوزي» أن يقدم دراسة نقدية وتحليلية لسينما صلاح أبوسيف عبر مجلد كبير وضخم اختار لدراسته عنوان «سينما الشعب» لأن سينما هذا المبدع الكبير هي حقاً سينما الشعب فقد كان الشعب المصري والعربي بمختلف طوائفه هو ملهمة الأول وهو يقدم أفلامه وإبداعه السينمائي.. فقد اختار منذ بداياته الأولى -منتصف الأربعينيات- أن تكون السينما التي يقدمها عن الناس وواقعهم وحياتهم بكل تفاصيلها.. فأصبحت أفلامه هي الأقرب لقلوب وعقول جمهور السينما فحققت النجاح الجماهيري الهائل.. إلى جانب نجاحها الفني والنقدي الواسع.

وعلى المستوى الإنساني كان صلاح أبوسيف لا يقل روعة عن أفلامه فهو إنسان شديد الطيبة وشديد البساطة والتواضع -رغم مكانته الرفيعة وتاريخه الحافل- إلى حد لا يُصدق.. هادئ.. منظم.. دقيق في مواعيده.. بعيد تماما عن البوهيمية المعروفة عن الفنانين بكل تفاصيلها.. فقد عاش حياته كلها منضبطاً فنيا وإنسانيا.

في السنوات الأخيرة من ثمانينيات القرن الماضي كنت شاباً صغيرا مولعاً بعشق «كرة القدم» إلى جانب عشقي الأساس والأثير للسينما.. وخلال هذه الفترة سافرت إلى المغرب لحضور مباريات «كأس الأمم الأفريقية» وبعد الانتهاء مباريات البطولة التي استمرت على مدار شهر تقريبا وفي مطار «محمد الخامس» بالدار البيضاء وأثناء انتظاري للطائرة التي سأستقلها في رحلة العودة إلى مصر.. كانت المفاجأة المذهلة فقد وجت صلاح أبوسيف في صالة الانتظار أيضا عائدا إلى القاهرة وكانت المرة الأولى التي أرى فيها هذا المبدع الكبير الذي تعلقت بأفلامه على مدى سنوات.. وبدون تفكير وباندفاع شاب صغير توجهت إليه على الفور أقدم له نفسي مصافحاً ومرحباً تسبقني ابتسامتي وسعادتي وأذاب ترحيبه وتواضعه وابتسامته خجلي من اندفاعي ولم وقتها قد بدأت عملي في الصحافة وكنت مجرد واحداً من جمهور أفلامه واستأذنته أن نتحدث لبعض الوقت عندما نصعد إلى الطائرة فوافق على الفور متواضعاً ومرحباً

وإذا كانت رحلة القاهرة من المغرب إلى مصر تستغرق ما يزيد قليلاً عن الـ6 ساعات فقد قضيت ما يزيد عن نصف هذه المدة في حوار طويل مع هذا الكبير وطوال مدة الحوار اكتشفت إلى جانب تواضعه المبدع الهائل الذي لا يوصف من فنان له قدره ومكانته الرفيعة.. اكتشفت إلى جانب هذا التواضع الهدوء الشديد والاستماع الجيد دون ملل لمن يحدثه حتى ولو كان شاباً صغيرا عاشقا لأفلامه التي حدثته كثيرا عنها وعن انطباعي حولها من تكرار مشاهدتها.. ولاستشعاره هو لهذا العشق وأيضا لمتابعتي الدقيقة لتاريخه السينمائي تحدث واسهدب مجيباً على سيل أسئلتي التي- بالطبع- كان بعضها يليق بشخص تغلبت عليه روح الهواية الخالصة أكثر من كونها أسئلة يغلفها صفة الاحتراف بكل تباعاته.. وتكونت لدى انطباعات عدة عن شخصية هذا الفنان الكبير

وبعد هذا اللقاء الأول بما يقرب من العامين أو ثلاثة وكنت قد بدأت عملي في الصحافة اتصلت به تلفونيا لأطلب موعد لحوار صحافي لصحيفة عربية ويومية شهيرة وعندما ذكرته بلقائنا الأول وجدته يتذكره جيدا واكتشفت انه يملك ذاكراه قوية للغاية وحدد لي موعداً في العاشرة صباحاً في كافتيريا احد الفنادق بوسط القاهرة.. وفي الموعد ذهبت إليه واستقبلني بنفس ابتسامة وترحاب اللقاء الأول وكان الحوار الذي غلب عليه هذه المرة الأسئلة الأكثر احترافية.. ولاحظ هو ذلك وشجعني على أن احرص دائما على هذه الصفة وهي التعمق في دراسة الشخص الذي أحاوره.. أعماله- أفكاره- اتجاهاته- طبيعة شخصيته.. إلى جانب تعمق في دراسة المجال الذي يعمل به.. وكان هذا الدرس الأول والمهم للغاية الذي منحني إياه صلاح أبوسيف دون أن يشعرني- من فرط تواضعه- انه يرشدني أو ينصحني وحال أن يبدو والأمر كأنه مديحا وثناءً لصحافي شاب يحاوره خمسة لقاءات فقد هي التي جمعتني بهذا المبدع الكبير خلال السنوات الأربعة التي شهدتها معرفتي بها لسوء حظي لان هذا الكبير نحاور عالمنا في عام 1996 ولكن رغم هذه اللقاءات القليلة التي كان يستمر حوارنا خلالها لما يقرب من الساعتين تكونت لدى من خلال هذه الحوارات المطولة والتي كان الكثير من جوانبها ليس للنشر بل كانت اقرب إلى المناقشة حول السينما والحياة ورغم ذلك تكونت لدي جوانب وملامح هامة للغاية لشخصية هذا الفنان والمبدع السينمائي الكبير.

كان صلاح أبوسيف بعيدا تماما عن البوهيمية المعروفة عن كثير من الفنانين والمبدعين فهو لا يسهر وغير مدخن ينام مبكرا ويستيقظ فجرا قارئ نهم ودقيق للصحف وسماع الأخبار ويتابع تحليلاتها.. ومواعيده -معظمها- صباحا وإذا أراد أن يشاهد فيلما سينمائيا جديداً في دار العرض فإنه يفضل أن يكون ذلك في حفلة العاشرة صباحاً!!وليس حفلة منتصف الليل كما يفعل -عادة- كل الفنانين والنجوم وكان من شروط النجومية أهم مواصفاتها السهر لوقت متأخر والانعزال وعدم التعامل بشكل مفرط مع الناس حتى يظل محافظاً على النجومية!!

ورغم أن صلاح أبوسيف ينتمي لأب واسع الثراء ويمتلك أراض زراعية شاسعة ويشغل منصب «العمدة» في إحدى قرى محافظة بني سويف في صعيد مصر إلا انه ولد ونشأ في حي «بولاق أبو العلا» احد الأحياء الشعبية الفقيرة والمتواضعة بوسط القاهرة ومعظم سكانه من العمال الكادحين الذين يعملون في مهن بسيطة وقد عانى منذ نشأته من الفقر والظروف المعيشية الصعبة مما جعله يكتفي بتعليم متوسط «دبلوم تجارة» ويلتحق مبكرا بالعمل لمساعدة اسرته حيث عمل موظفاً في شركة غزل المحلة وعشق السينما في سن مبكرة من خلال ترددً صغيراً، على دار السينما الفقيرة التي تتوسط هذا الحي الفقير وبدأ يخوض رحلة ثقافة فنية واسعة وتعلم اللغات الأجنبية لذلك ومن اجل زيادة دخله المادي للانفاق على نفسه وعلى أسرته بدأ في كتابه مقالات صحافية عن السينما التي يعشقها في عدد من الصحف المصرية الصغيرة مثل «الصباح- اللطائف المصورة- الوادي- أبوالهول».. بل انه مارس رياض الملاكمة بنادي الترسانة القاهري والسؤال الذي يفرض نفسه كيف ولد ونشأ في هذا الحي الفقير وعانى من الفقر مع أسرته.. رغم انه ابن لرجل «عمدة» واسع الثراء؟

الإجابة توضح هذا التناقض.. كان هذا الأب إلى جانب ثراء «مزواج» له عديد من الزوجات وكل زيجاته من الريف غير المتعلمات.. الزوجة الوحيدة ابنة المدينة القاهرية المتعلمة التي تقرأ وتكتب كانت «أم صلاح» وكان هذا سر شقائها وشقاء ابنها لان الأب كان يريدها أن تعيش معه في الصعيد مع باقي زوجاته وجربت هي بالفعل أن تفعل ذلك لكن لم تستطيع بسبب الغيرة النسائية الهائلة من باقي زوجاته بسبب تعليمها وبسبب شخصيتها القوية إلى عدم تأقلمها مع حياة الريف وهي ابنة المدينة وعادت إلى القاهرة وفشلت كل محاولات الأب في قهرها وجعلها ترجع لتعيش مع حريمه في بلدته.. فما كان منه ألا أن هجرها وامتنع عن الأنفاق عليها وعلى ابنها وابنتها- شقيقة صلاح- حتى المحاكم التي لجأت إليها لم تحصل منها على حقوقها المادية كنفقة لها ولأبنائها.. لذلك نشأ هذا المبدع الكبير- محروما ماديا وإنسانيا من حنان الأب وثرائه فهو لم يكن موجوداً في حياته على الإطلاق. وسألته هل هذه النشأة الفقيرة والظروف الصعبة التي عشتها كانت سبباً في ميولك الاشتراكية ثم تحولك للناصرية بعد الثورة؟

قال: «نشأة الإنسان -أي إنسان- بالتأكيد يكون لها دور وسبب في توجهاته وتكوين فكرة.. كانت الاشتراكية في هذه السن والفترة المبكرة التي عانيت فيها من هذه الظروف توجها جديداً.. وكان شبه محظور اعتناق مبادئها والسير في اتجاهها.. لكن مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يعد من أهم مبادئها كان هو من جذبني إليها وجعلني أتبني هذا التوجه فكريا.. وعندما قامت الثورة- صحيح كنت بدأت اشق طريقي في الحياة كمخرج سينمائي بعد أن حققت خطوات ناجحة.. انطلقت مع هذه الثورة واعتنقت أفكارها خصوصاً وانه كان من أهم مبادئها «العدالة الاجتماعية» والقضاء على الاستعمار والإقطاع.. وكان طبيعيا أن يكون ابن النشأة الفقيرة الذي عانى من الظلم الاجتماعي وعانى أيضا من استبداد الاستعمار وعاشه من حوله.. كان طبيعيا أن يكون متحمساً ومعتنقا لأفكار هذه الثورة».

وكان شيئاً غريباً أن يكون شاباً صغيراً متعلقاً بالسينما وبداخله أحلام هائلة بان يكون أحد أبناء هذا الفن في أن يمارس هواية عنيفة مثل الملاكمة؟! ويفسر «أبوسيف» هذا التناقض ويقول «رياضة الملاكمة كانت رياضة هذا العصر وكان ذلك في أوائل الثلاثينيات وكنت في أولى مراحل الشباب وكانت «الفتونه» والقوة ذائعة الصيت وقتها وكثير من الشباب كانوا يتجهون إليها.. لكني لم استمر فيها طويلا بعدما انتقلت للعمل في شركة غزل المحلة وبعدها جاءت فرصة السينما بعد مقابلتي للمخرج نيازي مصطفي الذي جاء بالصدفة لعمل فيلم تسجيلي عن الشركة وصناعة الغزل والنسيج.. وبعد أن عرف حبي وعشقي للسينما والمقالات السينمائية التي اكتبها في بعض الجرائد والمجلات أخذني للعمل في استديو مصر ووقتها ودعت الملاكمة». لا يفصل بين حي «بولاق» الفقير المتواضع وحي «الزمالك» الراقي التي تسكنه الطبقة الارستقراطية الثرية سوى نهر النيل وفوقه كوبري شهير يربط بين قمة الفقر وقمة الثراء سوى نهر النيل وفوقه كوبري شهير يربط بين قمة الفقر وقمة الثراء هذا التناقض الهائل المتجاور هل هذا التناقض الهائل المتجاور هو ما دفع «أبوسيف» لتقديم فيلمه الشهير «الأسطى حسن»؟

يقول لاشك أن الظروف الاجتماعية والحياتية الصعبة التي نشأت فيها ومساحة الفقر الهائلة التي وجدتها من حولي في حي «بولاق» الفقير كان لها تأثير كبير على تفكيري وتكويني الإنساني.. فالإنسان يتأثر دائما بما حوله وكان بداخلي ثورة دائمة على هذا الظلم الاجتماعي.. وعندما بدأت مشواري في السينما ترسخت منذ البداية فكرتي عن نوعية الفن والسينما التي أريد أن أقدمها.. لان رؤيتي للسينما أنها الحياة.. حياة الناس والوطن وواقعهم وظروف حياتهم ومعاناتهم فالسينما بالنسبة لي ليست مجرد فن أو صناعة أو مهنة بل هي حياة كاملة تعبر عن واقع بشر بكل تفاصيله وإذا لم تؤدي هذا الدور في ستتحول إلى فن منفصل عن واقع الناس وسيتفاءل جمهورها وتبقي فناً للخاصة أو لفئة قليلة محدودة من الجمهور.

ويواصل: «هذا الواقع فرض نفسه بين اتنين من أحياء القاهرة متجاورين تماما لا يفصل بينهما سوى مياه النيل الذي يعلوه كوبري تمر عليه في دقائق قليلة ليجد الإنسان نفسه بين عالمين مختلفين تماما عالم يعيش في فقر شديد وحياة متواضعة إلى درجة غير معقولة وعالم أخر مختلف تماما يعيش في ثراء فاحش ورفاهية مفرطة أردت أن انقل واقع هذه الفوارق الطبيعية الهائلة دار من المسافة الشاسعة بين الطبقات في مصر خلال هذه الفترة من خلال «الأسطى حسن» والفيلم تم تنفيذه وعرضه قبل ثورة يوليو 1952 أي كان بعيد تماما عن مجاملة الثورة أو مجاراة تيارها والأسباب التي قامت من اجلها.. صحيح أنني اتفق معها تماما.. لكن كان توجهي قبل قيامها رصد هذا الواقع المرير. ولم تكن العدالة الاجتماعية الغائبة والظلم الاجتماعي السائد في تلك الفترة هو وحده من أرق فكر صلاح أبوسيف وشكل جانباً من تكوين الإنساني بل كان الظلم السياسي المتمثل في الاستعمار والاحتلال البريطاني لمصر يشكل- في فكرة وتوجهه- نوعا من الظلم الاجتماعي.. ولهذا لم تكن السينما وحدها ولا ممارسة رياضة الملاكمة أيضا هي الحلم الذي راوده في صدر شبابه الأول.. فأمام الممارسات الفجة والظلم السياسي للمستعمر والمحتل لأبناء الشعب المصري تمنى «أبوسيف» وحلم أن يكون سياسيا وأن ينضم لأحد الأحزاب السياسية الموجودة في مصر خلال تلك الفترة ليصبح زعيماً يدافع عن استقلال بلده وكرامة الشعب الذي ينتمي إليه وحتى ينعم هذا الشعب الفقير بخيرات بلده التي يسلبها المستعمر بقوته وسلطته وبطشه.. ويقول المبدع الكبير عن تلك الأحلام في صدر شبابه: «عندما كنا أطفالاً صغار كانوا يخيفوننا بالعسكر الانكليزي الذي كان مصدراً للرعب ومنذ هذا السن الصغير نشأت بداخلي كراهية لهذا العسكري الانكليزي.. ومع توالي السنوات وتفتح الوعي ومتابعتي للمؤتمرات التي كان يتحدث فيها الشباب الوطني ويخطب فيها الخطباء بحماس لإشعال روح الوطنية ضد الاستعمار.. تمنيت بالفعل أن أكون واحداً من هؤلاء بل اكبر من ذلك وكبرت أحلامي لكن ميولي للسينما والفن الذي عشقته أيضاً منذ طفولتي ومنذ رؤيتي للسينما لأول مرة وانبهاري بهذا العالم في سن مبكرة.. وأيضا تركيبتي الخجولة التي تجعلني لا أصلح -بأي شكل- للخطابة ولا الزعامة جعلتني أحول فكرى وحلمي وقلت لنفسي لو قدر لي أن اعمل بالسينما فسيكون هذا هو ميداني وسلاحي الذي أقاوم به هذا الظلم الاجتماعي والسياسي وكل أنواع السلطة القاهرة المستبدة الغاشمة التي تقهر الناس وتخيفهم ونفقرهم».

بعدما ترك «صلاح أبوسيف» عمله في شركة غزل المحلة وانتقل للعمل في استديو مصر.. بدأ كمساعد مونتير ثم رئيساً لقسم المونتاج وقام بالفعل بعمل المونتاج لعدد غير قليل من الأفلام السينمائية منذ نهاية الثلاثينيات وحتى منتصف الأربعينيات لكن جاءت النقلة النوعية في حياته السينمائية عندما عمل مساعداً للمخرج «كمال سليم» في فيلمه الشهيرة «العزيمة» الذي يعد بداية تيار الواقعية في السينما المصرية.

وعندما سألته عن هذه التجربة التي أثرت كثيرا في مسيرته وتكوينه السينمائي.. قال: «السينما المصرية قبل فيلم «العزيمة» كانت معظم أحداثها تدور داخل الفيلات والقصور الفخمة وتصور في معظم أفلامها حيث حياة أصحاب هذه القصور من «الباشوات» وأبنائهم وعندما كانت تصور الشوارع كانوا «يغسلون» الشوارع قبل التصوير!! وجاء هذا الفيلم ليتحدث عن الحارة المصرية وناسها الفقراء وظروف معيشهم.. والفيلم كان اسمه الأول «الحارة» لكن الرقابة اعترضت بشدة على هذا الاسم فتحول إلى «العزيمة».. وواجه كمال سليم حرباً شرسة حتى لا يقدم هذا الفيلم لكنه أصر وواجه كل المشاكل والعقبات وتغلب عليها وهناك أحداث هائلة صاحبت تحضيرات وتصوير هذا الفيلم الذي يعد من أهم أفلام السينما المصرية.. وتوقع هؤلاء الذين شنوا هذه الحرب ضد الفيلم أن الفشل الجماهيري وعزوف الجمهور عنه سيكون من نصيبه.. لكن حدث العكس تماما وحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً وحقق إيرادات عالية جدا أكثر مما توقعنا».

ونستكمل في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة جوانب أخرى فنية وإنسانية من حياة هذا المبدع السينمائي الكبير ونرى كيف استكمل بنيان الواقعية في السينما المصرية وأصبح «عرابها الأول» ومتأثرا بـ«كمال سليم» ولماذا بكى عند هدم ديكورات العزيمة.. ولماذا اختار «شادية» في الدور الثاني في «شباب امرأة» وكيف باع سيارته ومصانع زوجته من «اجل لك يوم يا ظالم»؟ ولماذا أوقف زكي رستم تصوير فيلم «الفتوة» وكيف تعامل معه الفرنسيون كأفريقي جاهل؟

