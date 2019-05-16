إيمانيات

إنّ الإخلاص، إخلاص النشاط والجهد لله تعالى وتجاوز كلّ ما دون الله تعالى ومن دون الله تعالى ممّن لا يمتُ إلى الله بصلة موضوعية هو الطريق الوحيد الذي يتمكّن الإنسان من خلاله اجتياز كلّ الموانع التي تحول بينه وبين الكمال اللائق به. والصيام تجربة مميزة ومتفردة في هذا المضمار حتى ورد في النص القدسي: «الصوم لي وأنا أجزي به»، فلا يستطيع أحد أن يجازي على الصوم إلّا الله تعالى. وربما يُقال بأنّ الله تعالى هو الذي سيكون جزاء الصائم الذي تكامل في مسيرة الإخلاص الشائكة، كما قال تعالى: قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) (الكهف/ 110)، ومن هنا فالأولى أن يكون الشطر الثاني للحديث: «وأنا أجزي به»، فالله ولقاؤه هو جزاء إخلاص الصائم المخلص لله تعالى باجتنابه لكلّ أنواع الرياء والتظاهر بالصلاح.