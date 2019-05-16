دوليه

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اقتراحًا لتغيير نظام دوري الأبطال ابتداء من موسم 2024 2025 بطريقة من شأنها أن تغلق المسابقة على أندية النخبة، وتقلل من مشاركة الأندية الصغيرة في البطولة الرئيسة في القارة العجوز، كما يتضمن الاقتراح شكلاً جديداً لمسابقات الاتحاد الاوروبي.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس أبرز ملامح البطولات المقترحة التي ستضم 128 ناديًا، ستخوض ما مجموعه 647 مباراة تبدأ في موسم 2024-2025 تتوزع على 3 مسابقات قارية بحيث يشارك 32 ناديًا في دوري الأبطال، و32 فريقًا في بطولة مماثلة للدوري الأوروبي و64 ناديًا في مسابقة ثالثة مستحدثة ستكون مقسمة إلى أربع مجموعات تتحدد جغرافيا وقد تحمل اسم الدوري الاوروبي 2، علما بأن لجنة المسابقات اعتمدت استمرار النظام الحالي حتى 2024.

في دوري الأبطال المقترح، تنطلق المسابقة في أغسطس حيث تتوزع الأندية الـ 32 على 4 مجموعات تضم كل منها 8 فرق تلعب 14 مباراة في الجولة التمهيدية، والنقطة المثيرة للجدل هي أن 4 فقط من الأندية المشاركة ستتأهل من خلال بطولاتها الوطنية بينما تصعد 4 أندية أخرى من خلال بلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة المستوى الثاني (الدوري الأوروبي).

أما المقاعد الـ 24 المتبقية ستخصص للفرق التي تحقق نتائج جيدة في النسخة السابقة من دوري الأبطال بحيث تتأهل تلقائيا الفرق التي تحقق المراكز الخمسة الأولى في مجموعاتها ، اضافة الى دور ملحق يتكون من 4 مواجهات ( السادس ضد السابع في كل مجموعة) يتأهل على اثرها الفائزون الاربعة الى المسابقة في الموسم المقبل .

وتركزت الانتقادات على الجزئية الخاصة بتخصيص 24 مقعداً للاندية التي شاركت في النسخة السابقة، فيما يخشى المتابعون من ان هذا النظام سيتسبب في احتكار الاندية في اوروبا اماكنها بصورة شبه دائمة، وبالتالي زيادة الفجوة في توزيع الاموال لأن النصيب الاكبر سيذهب الى نخبة قليلة، الأمر الذي يضر بالتوازن التنافسي والقيمة التجارية وتضييق الاهتمام جماهيريا في دائرة أصغر مما عليه حاليا .

وبالنسبة لمسابقة الدوري الاوروبي ، يتوزع 32 ناديًا على 8 مجموعات مكونة من 4 فرق يشارك فيها الفرق الأربعة الخاسرة من دور الملحق والفرق الأربعة صاحبة المركز الثامن (الاخير) في دوري الابطال ، والفرق الأربعة التي خسرت في دور ربع النهائي في الدوري الاوروبي الموسم السابق فضلا عن 20 ناديا تتأهل من مسابقاتها المحلية .

وتضم مسابقة المستوى الثالث في القارة (الدوري الاوروبي 2 ) 64 ناديا تتأهل من مسابقاتها المحلية وتتوزع على 4 مناطق في كل منطقة 4 مجموعات تضم كل منها 4 فرق في كل قسم، تلعب الفرق في مجموعاتها الاربع ثم تخوض الفرق الفائزة دوريي ربع ونصف النهائي ثم المباراة النهائية، فيما تجمع الفائزين الأربعة دورة مصغرة مع حصول الفرق الأربعة الفائزة على ترقية إلى منافسات الفئة الثانية في الموسم التالي.

ولم يتضح في تقرير اسوشيتد برس كيفية تحديد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في نسخته الاولى المعدلة التي يبدو أنها ستعتمد على زيادة عدد المباريات مقارنة بالنظام الحالي، وبالتالي ارتفاع دخل التذاكر والرعاة والنقل التلفزيوني، بينما يصر رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سفيرين على إن تفاصيل خطته المقترحة قيد المناقشة والمشاورات وان الردود الغاضبة من بعض الاتحادات لا تخدم عمل الاتحاد الاوروبي .

وفي تصريح لـاسوشيتد برس حذر سفيرين من الطاقة السلبية التي يبديها منتقدو أي إصلاح لدوري أبطال أوروبا ودافع عن الرغبة المستمرة لتحسين المنافسات الأوروبية لان يويفا منظمة حيوية تستكشف دائما افضل الطرق لتطوير عملها، مطالبا الذين يوجهون اليه النقد بالاهتمام بكرة القدم في بلادهم .

ويتزعم الاتحاد الاسباني المعارضين لفكرة سيفرين الجديدة، لأن النظام المقترح سيقتل المنافسة في الدوريات المحلية، لاسيما التي تتمتع بأربع أو ثلاث مقاعد تأهيلية، واستضاف الاتحاد الاسباني الاسبوع الماضي اجتماعا لرابطة الاندية الاوروبية لتنسيق المواقف والتصدي للمقترح الجديد، غير ان سفيرين الذي يجد مقترحه دعما بشكل خاص من نادي يوفنتوس هدد بانه سيمضي قدماً باعتماد المقترح في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الاوروبي، بغض النظر عن آراء الاندية اذا لم تتسم المشاورات بالعقلانية، خصوصاً انه قدم المقترح مبكراً ليحظى بوقت واسع من تبادل الافكار والنقاش.

