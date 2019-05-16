دوليه

أعلن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان أول من امس أنه سيترك ناديه الحالي أتلتيكو مدريد، ثاني الدوري الإسباني والذي يدافع عن الوانه منذ خمس سنوات، ممهدا الطريق أمام انتقال محتمل الى برشلونة.

ونشر غريزمان (28 عاما) شريط فيديو على موقع النادي عبر تويتر قال فيه «كانت خمس سنوات لا تصدق، شكرا للجميع، ستبقون دائما في قلبي». وتابع «بعد ان تحدثت بالامر مع شولو (مدربه دييغو سيميوني)، مع ميغيل انخل جيل (المالك الاساسي للنادي) ومع موظفي النادي.اتخذت قراري بالرحيل من اجل اكتشاف أشياء أخرى ومواجهة تحديات جديدة».وأوضح «إنه قرار صعب لكن هذا ما أحتاج إليه وأود توجيه الشكر لكم للعاطفة التي غمرتموني بها على مدى السنوات الخمس».

من جانبه، أصدر النادي بيانا أكد فيه «قام أنطوان غريزمان بإعلام النادي بأنه لن يدافع عن ألوانه الموسم المقبل». ويرتبط غريزمان بعقد مع اتلتيكو مدريد يمتد حتى 2023، ويتضمن بندا جزائيا بقيمة 120 مليون يورو.

