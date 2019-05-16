دوليه

سيكون بمقدور المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير إعادة مان يونايتد الإنكليزي إلى خارطة المنافسة على الالقاب، بحسب لاعبه السابق الاسباني اندير هيريرا.ويرى هيريرا (29 عاما)، المرتبط اسمه بالرحيل الى باريس سان جرمان الفرنسي لعدم تجديد عقده بعد طلبه رفع راتبه الى 300 الف جنيه استرليني (388 الف دولار) اسبوعيا، ان شخصية سولسكاير الجيدة سيترجمها الفريق بمستويات أفضل على أرض الملعب في المستقبل.

وبعد بداية رائعة، اثر حلوله موقتا بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي، حقق فيها 14 انتصارا في 17 مباراة، خفت نجم سولسكاير بعد تثبيت عقده، اذ خسر 8 مرات في 12 مباراة لينهي موسمه في البريميرليغ بفارق 32 نقطة عن البطل جاره اللدود مانشستر سيتي ويعجز عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال هيريرا «هو من أفضل الاشخاص الذين التقيتهم في كرة القدم. الجميع يحبه في غرفة الملابس. الجميع يريد القتال لأجله». تابع «عندما تملك لاعبين وراءك ويريدون القتال لأجلك، تكون قد حققت جزءا من وظيفتك.. أثق في الكارما (تأثير النوايا على المستقبل) وانه اذا كنت شخصا جيدا وصادقا مع اللاعبين والجماهير، ستنجح الامور عاجلا أم آجلا». أردف «أعتقد أن أولي هو الشخص المناسب لانه يمتلك النوعية والمعرفة لكنه أيضا رجل جيد وشخص رائع».

