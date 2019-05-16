دوليه

أقر الجناح الهولندي آريين روبن أنه مازال مترددا بشأن مصيره عندما يحين موعد رحيله عن فريقه الحالي بايرن ميونيخ، بطل الدوري في المواسم الستة الماضية، واعترف بأن فكرة الاعتزال تراوده. ويتحضر روبن، البالغ 35 عاما، لمغادرة الفريق البافاري في نهاية الموسم الحالي بعدما أمضى 10 أعوام في صفوفه، كما ارتبط اسمه بعدة اندية ترغب بالتعاقد معه مثل إنتر الإيطالي ونادي مسقط رأسه غرونينغن. وقال روبن خلال مؤتمر صحافي أول من أمس في ميونيخ أنه لم يعرف بعد كيف ستكون حياته بعد الرحيل عن بايرن، مضيفا «تأخرت باتخاذ قراري بسبب اصابتي. أردت العودة الى الملاعب في البداية». وغاب روبن عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي بسبب الاصابة، ثم عاود اللعب امام هانوفر قبل اسبوعين. وأكد روبن «زوجتي كانت تفضل خلاف ذلك، لكي أكون صريحاً».

