دوليه

وافق أتلتيكو مدريد، ثاني الدوري الإسباني، على دفع مبلغ 5ر22 مليون يورو الى سبورتينغ لشبونة بشأن انتقال جيلسون مارتينز الى صفوفه مقابل وقف النادي البرتغالي ملاحقته قضائيا، بحسب ما أعلن الناديان أول من امس.

وقال أتلتيكو في بيان «توصل أتلتيكو مدريد وسبورتينغ لشبونة الى اتفاق يقضي بقيام النادي البرتغالي بسحب الملاحقة القضائية تجاه نادينا الذي كان مطالبا بدفع مبلغ معين في ما يتعلق بتسجيل عملية انتقال جيلسون مارتينز في سوق الانتقالات الصيف الماضي».في المقابل أصدر سبورتينغ لشبونة بيانا أكد فيه أن الناديين توصلا الى اتفاق ودي «وتعهد النادي المدريدي بدفع 5ر22 مليون يورو في ما يتعلق بعملية انتقال جيلسون مارتينز».

