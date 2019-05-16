دوليه

أفلت نادي كالياري الإيطالي من العقاب بعد أن استهدفت جماهيره بشكل عنصري مويس كين مهاجم يوفنتوس خلال مباراة الفريقين الشهر الماضي.وأوضحت رابطة الدوري الإيطالي أن كالياري لن يتعرض للعقاب رغم أن جماهير الفريق قامت باستهداف مويس بشكل عنصري خلال المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس بهدفين دون رد الشهر الماضي.واعتبرت رابطة الدوري الإيطالي لأول من أمس أن هتافات جماهير كالياري بحق مويس «كانت محدودة».

وسجل كين (19 عاما) الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 85 ليقف بعدها فاتحا ذراعيه في مواجهة الجماهير التي هتفت وأطلقت صافرات الاستهجان ضده في وقت سابق من المباراة. ودفع ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، والذي سجل الهدف الأول للفريق، بزميله كين إلى وسط الملعب عندما أطلق المشجعون الإهانات ضده كما ألقوا بقارورات المياه في مواجهته فيما تدخل لاعبو كالياري لتهدئة الموقف.

