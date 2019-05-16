محلية

انتهى دورينا المحلي على رائحة كريهة تحتاج لتوضيح لمن يهتم بكرة القدم الكويتية.. فقد انتقد بعض رؤساء الأندية نتائج الأسبوع الأخير من الدوري وألمحوا إلى أن هناك رائحة فساد واتفاقيات حدثت في نتائج بعض المباريات، إما من اللاعبين فيما بينهم أو إدارات بعض الأندية، وأثير أيضا موضوع المراهنات في الدوري الكويتي، هذا الملف الذي أثير بالسابق وتم تشكيل لجنة للبحث عن صدق أو كذب هذه الادعاءات... ولكن للأسف نتائج عملهم أصبحت في خبر كان.

إن اثارة هذا السيناريو الآن ما هو إلا إعداد لطبخة سيئة المذاق اسمها «دوري الدمج»، التي تنادي به بعض الأندية الكبيرة والصغيرة! وأسبابها الرئيسة هي الاتفاق على تقسيم الكيكة بعدالة ووضع الأسباب التي ترجح رجوع دوري الدمج «Damage». هذا النظام الذي كان السبب الرئيس الذي دمر الكرة الكويتية فمصالح الأندية هي التي تكون أولوية لدى الاتحاد الكويتي لكرة القدم الحالي ... وسنتابع أخبارهم لكي نقف على حقيقة أن دوري الدمج سيعود قريبا جداً جداً جداً.

إن الكرة الآن بملعب الأندية الرياضية ومدى تأثيرها على الاتحاد لتغيير خططها المستقبلية (إذا كانت موجودة أصلاً) فهل ستدير اللعبة بناء على قناعات فنية من شأنها أن ترفع من مستوى اللعبة أم سترضخ لقرارات تأتيهم من لوبي أندية لفرض قراراتهم مهما كانت ومهما تكلف من دمار للعبة... فخروج بطل الدوري الكويت ووصيفة القادسية في ليلتين خارج بطولة آسيا لأبطال الدوري لخير دليل على ضعف المستوى الفني للكرة الكويتية وليس فقط بهذين الناديين... اللهم بلغت... اللهم فاشهد... إذاً واضح أن هناك سناريو وأدواراً تم توزيعها بين المتمصلحين من عودة دوري الدمج الموسم القادم ....والله من وراء القصد .

