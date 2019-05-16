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تسببت مخالفات تنظيمية وسلوكية للوائح مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تغريم نادي الكويت 31000 دولار والاتحاد الكويتي لكرة القدم مبلغ 8 آلاف دولار فيما بلغت الغرامة 2000 دولار على نادي القادسية. واجتمعت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي يومي 9 و10 مايو الحالي في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتعاملت مع 57 حالة في مختلف المسابقات وأصدرت قراراتها في تلك الحالات حيث نال الابيض النصيب الأكبر من الغرامات من بين الأندية المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي.

وشهدت مباراة الجزيرة الاردني والكويت التي أقيمت في العاصمة الاردنية عمان يوم 11 مارس الماضي ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي المخالفات الأكبر للأبيض، حيث قررت لجنة الانضباط تغريم نادي الكويت 12500 دولار بسبب وجود شخص غير مصرح له في باص اللاعبين كما دخل أرض الملعب شخصان بلا تصريح وقام آخر بإهانة حكم المباراة في نهاية اللقاء بينما غرمت اللجنة مساعد مدير الفريق محمد الهاجري 5000 دولار لتلفظه على الحكم وتوجيه كلمات نابية واضافت اللجنة غرامة 1000 دولار لعدم الالتزام بمصافحة الفريق المنافس بعد اللقاء.

وتركزت بقية الغرامات في مباراة الكويت والنجمة البحريني التي أقيمت يوم 15 ابريل الماضي في ستاد نادي الكويت، وفرضت لجنة الانضباط عقوبة مالية قدرها 8000 دولار لدخول مشجعين اثنين غرفة تبديل ملابس اللاعبين دون تصريح رسمي صادر من الاتحاد الآسيوي كما غرمت الابيض 3000 دولار لعدم تأمين سيارتي اسعاف قبل انطلاق المباراة بـ90 دقيقة، و1500 دولار للتأخر في انطلاق الشوط الثاني من المباراة وهو التزام يشدد عليه الاتحاد الآسيوي في جميع مسابقاته.

وبات على الاتحاد الكويتي لكرة القدم دفع 8000 دولار للاتحاد الآسيوي نتيجة مخالفتين تنظيميتين في تصفيات آسيا تحت 23 سنة، حيث غرمته لجنة الانضباط 5000 دولار لدخول اشخاص غير مصرح لهم غرفة اللاعبين في مباراة قرغيزستان وسوريا التي اقيمت يوم 22 مارس في ستاد جابر، و3000 دولار عن دخول أشخاص غير مصرح لهم ارض الملعب في مباراة الكويت وقرغيزستان التي أقيمت يوم 26 مارس.

وبلغت الغرامة المفروضة على نادي القادسية 2000 دولار، منها الف بسبب البطاقة الحمراء التي نالها المدافع فهد المجمد في مباراة العهد اللبناني يوم 29 ابريل الماضي في مسابقة كاس الاتحاد، والف دولار بسبب تاخر وصول الفريق الى ملعب مباراة المالكية يوم 16 ابريل.

