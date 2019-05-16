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فرط الكويت في فرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمجموعات غرب آسيا في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بخسارته أمام ضيفه الجزيرة الأردني 1-2 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية والتي شهدت أول من أمس أيضاً فوز النجمة البحريني على الاتحاد السوري 2-1 في لقاء هامشي.

وعزز الجزيرة صدارته للمجموعة بعد أن رفع رصيده إلى 16 مقابل 10 نقاط للكويت الثاني، و 7 للنجمة الثالث، ونقطة واحدة للاتحاد صاحب المركز الأخير.

وكان الأبيض يملك فرصة كبيرة للتأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاثة لغرب آسيا، لكن خسارته جعلته يتساوى في عدد النقاط وفارق الأهداف مع الجيش السوري الذي تعادل أول من أمس مع النجمة اللبناني 2-2 في المجموعة الأولى التي تصدرها الوحدات الأردني برصيد 13 نقطة. وتساوى الكويت والجيش حتى في عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة (كلاهما سجل 6 أهداف واستقبل 4)، وكما تنص اللوائح تم اللجوء إلى اللعب النظيف الذي رجح كفة الفريق السوري (حصل لاعبوه على 5 بطاقات صفراء مقابل 9 للكويت).

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، تقدم الأبيض برأسية فهد الهاجري الذي تابع عرضية من عبدالله البريكي وحولها إلى الشباك في الدقيقة 71. لكن فرحة الكويت لم تدم أكثر من 4 دقائق عندما نجح محمود زعترة في ادراك التعادل بعد هجمة منظمة أنهاها في شباك حميد القلاف. وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة أضاف أحمد سمير الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء. ولحق الكويت بالقادسية الذي ودع البطولة الاثنين الماضي بخسارته أمام مضيفه السويق العماني 2-1، وبذلك يلعب في الدور نصف النهائي لغرب آسيا الوحدات الأردني مع العهد اللبناني، والجزيرة الأردني مع الجيش السوري.

