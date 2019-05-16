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تشهد دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم تحدي النجوم بين أسطورة روما ومنتخب إيطاليا فرانشيسكو توتي وأسطورة الكرة النيجيرية جاي جاي أوكوتشا ضمن منافسات اليوم الخميس.

ويضم فريق توتي، الفرنسي فينسنت كانديلا لاعب روما السابق، وفرج لهيب نجم نادي الكويت والأزرق السابق، الى جانب نجوم الصالات المشاركين في الدورة. ويضم فريق أوكوتشا، النجم الليبي المعتزل طارق التايب ونهير الشمري مدافع القادسية والمنتخب الوطني السابق، الى جانب لاعبي الدورة.

ويزور توتي الدورة للمرة الاولى، لينضم الى كوكبة أساطير إيطاليا الذين حلوا ضيوفا على الدورة في السابق، أمثال ديل بييرو وبيرلو وكانافارو ومالديني ونيستا.

كما يزور أوكوتشا الدورة للمرة الاولى، وأبدى اللاعب ترحيبه الشديد بالمشاركة في مباراة تحدي النجوم خاصة ان أسلوبه يتماشى كثيرا مع كرة الصالات، باعتباره من أفضل المواهب التي انجبتها نيجيريا والقارة السمراء.

وفي اولى مباريات اليوم التاسع، حقق نادي برقان انتصاره الاول على شركة سدن الإقليمية بثلاثة اهداف لهدف، وسجل للفائز كل من عبدالرؤوف حجوم وحمدي غيث، وللخاسر كريم مراد. ورفع برقان وصيده لأربع نقاط وأصبح قريبا من انتزاع بطاقة التأهل، وتجمد رصيد الإقليمية عند نقطة واحدة. في المباراة الثانية تغلب فريق فروج ريبابلك على بنك الائتمان بثنائية البرازيلي جيجي، ليرفع الفائز رصيده لأربع نقاط مقابل نقطة واحدة للائتمان. في اخر المباريات تغلب فريق شركة الزامل للتأهيل على هوليداي ان بهدف نظيف حمل توقيع سعد المكيمي، ليتلقى هوليداي ان بذلك الهزيمة الثانية على التوالي ليخرج مبكرا من سباق التأهل.

وواجه نجوم هوليداي ان الليبي طارق التائب وبشار عبدالله ونهير الشمري صعوبات في فرض اسلوبهم نظرا لقوة فريق الزامل.

ويلتقي اليوم، كي ايه بي مع ريزلتس للفيتاميتن، ونادي المضمار مع الهدف.

وتعود عجلة منافسات دورة البراعم للدوران من جديد اليوم الخميس، بعد توقف دام خمسة ايام لارتباط اللاعبين باختبارات نهاية العام.

وتشهد عودة منافسات النسخة التاسعة للبراعم 3 مباريات ضمن المرحلة الأولى للمجموعة الرابعة فيلعب في اللقاء الأول فريق المرحوم متعب الذاير مع اكاديمية سدن «ب» فيما يلتقي المنقف مع نادي الكويت «ب» ويواجه فريق اتوم سبورتنك فريق الشهيد محمد سالم الصواغ. ومن المنتظر ان تعلو الاثارة جنبات صالة الشهد فهد الأحمد مع عودة منافسات البراعم التي تتزامن مع انطلاق مباريات الحلم بالموقعة التي تجمع الايطالي فرانشيسكو توتي مع النيجيري جاي جاي اوكوتشا. في سياق آخر، أكد الكولومبي انجلو لاعب سبارتا براغا التشيكي أن غيابه عن النسخة الماضية لدورة الروضان يعود لمشاركته في نهائي الكأس مع فريقه، مبديا سعادته بالعودة من جديد للدورة التي يرتبط بها منذ قرابة السنوات العشر. وأضاف ان الدورة تشهد مستوى تصاعديا فنيا وتنظيميا من خلال مستوى اللاعبين المحترفين الى جانب اللاعبين المحليين الذين تطور مستواهم بشكل لافت، مبينا انه بات هناك تقارب كبير في المستويات بين معظم الفرق وهو امر ايجابي.

وأشار انجلو الى ان مشاركة الفرق العربية اعطت زخما للدورة وزادت من حدة المنافسة لاسيما ان هذه الفرق تشهد حالة من التجانس بين لاعبيها وهو امر مهم في كرة الصالات وربما يعوض فارق المهارات.

وبين انه يطمح مع عودته للمشاركة بالدورة للمنافسة على لقب النسخة 40، مبينا انه شارك في المباراة كمحترف وحيد وهو بانتظار المحترف الثاني القادم من الدوري الاسباني والذي سينضم للفريق بالمباراة القادمة.

من الدورة

• نال البرازيلي جيجي محترف فريق فروج ريبابلك جائزة أفضل لاعب المقدمة من شركة «زين» ضمن منافسات اليوم التاسع.

• حل معلق الدورة السوداني سوار الذهب ضيفا على الإعلامي نادر كرم في ديوانية الروضان للحديث حول عدد من الأمور المتعلقة بالدورة والتعليق.