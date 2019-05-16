محلية

انطلقت أول من أمس دورة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرمضانية الخامسة عشر لكرة قدم الصالات بمشاركة الجمعيات التعاونية على صالة نادي الساحل بمنطقة أبوحليفة.

وتغلب فريق جمعية الاحمدي على اتحاد الجمعيات التعاونية 3-0، فيما فاز فريق جمعية الفنطاس على الرقة 3-1، وجمعية علي صباح السالم على جمعية الفحيحيل 2- 0 بركلات الترجيح.

كما فاز فريق جمعية الظهر على جمعية أبوحليفة 3-0، وجمعية صباح السالم على جمعية الزهراء 3-0.

وتقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات البطولة حيث يلتقي فريق جمعية مدينة سعد العبدالله مع جمعية الاحمدي، وجمعية الفنطاس مع جمعية جابر العلي، فيما يلعب جمعية علي صباح السالم مع جمعية الظهر، وجمعية صباح السالم مع جمعية حطين.

