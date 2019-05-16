محلية

انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى للسنوات الاربع المقبلة، ويتكون من 11 عضوا بقيادة سيار العنزي رئيس مجلس الإدارة ومحسن العجمي نائبا للرئيس وخالد خليفة امين السر العام ومانع العجمي أمين السر المساعد وفيصل الدسم أمينا للصندوق وعبدالسلام جمعان أمين الصندوق المساعد. وانتخبت الجمعية التي عقدت اجتماعها في مقر الاتحاد مساء الأول من أمس خمسة أعضاء لشغل عضوية الاتحاد وهم بدر الرشود وفاروق الشاعر ومحمد خلفان ومحمد الزنكوي ومحمد الغصاب. وأعرب سيار العنزي في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الانتخابات عن شكره للاندية الكويتية على إتمام عملية الانتخابات بأجواء ديموقراطية مؤكدا أنه سيعمل مع كل أعضاء المجلس لتطوير رياضة ام الالعاب والارتقاء بها على كافة المستويات.

وقال العنزي ان المجلس سيركز على تطوير مسابقاته المحلية بما يضمن إبراز أكبر عدد من اللاعبين لا سيما من صغار السن كما سيعمل الاتحاد على إعداد وتجهيز لاعبيه المتأهلين لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها في قطر بين 28 سبتمبر و6 من أكتوبر المقبلين.

وثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة لكل أنشطة الاتحاد ما أثمر تحقيق رياضة ألعاب القوى الكويتية في الفترة السابقة العديد من الإنجازات الكبيرة.