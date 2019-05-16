دوليه

يتطلع النصر لحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين عندما يستضيف الباطن الليلة في المرحلة الثلاثين الأخيرة من الدوري. واستقرت رابطة الدوري على وجود النسخة الأصلية من كأس البطولة في ملعب الملك فهد الدولي الذي يستضيف اللقاء، بينما ستكون النسخة الاحتياطية موجودة بستاد جامعة الملك سعود الذي يستضيف مواجهة الهلال والشباب.

ويسعى النصر للفوز بهذه المباراة من أجل التتويج رسميا باللقب للمرة الثامنة في تاريخه والأولى له في آخر ثلاثة مواسم، بغض النظر عن مباراة الهلال مع الشباب في الجولة نفسها. ويتربع النصر على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الهلال، حامل اللقب.

في المقابل، تأكد هبوط الباطن إلى دوري الدرجة الأولى، بعد أن تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير،فيما يتمنى الهلال تعثر النصر أمام الباطن، على أن يفوز على الشباب بأي نتيجة من أجل انتزاع لقب الدوري للمرة الثالث على التوالي والسادسة عشر في تاريخه.

في المقابل، يسعى الشباب للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث من أجل إنهاء الموسم بالمركز الثالث في ترتيب المسابقة، وضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.وفي باقي المباريات يلتقي الأهلي مع الاتفاق والتعاون مع الفيصلي والقادسية مع الحزم والفيحاء مع الوحدة والفتح مع الرائد، وأحد مع الاتحاد.

