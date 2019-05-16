عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: صرح وزير التعليم الايراني، محمد بطحائي ان هناك 14 مليون طالب مدرسة «جاهزون للقتال في حال اندلاع الحرب». وبحسب ما أوردت وسائل اعلام ايرانية رسمية، فقد صرح بطحائي «لدينا الآن 14 مليون طالب مدرسة، هم جاهزون للتضحية بأرواحهم في الحرب، ان لزم الأمر مثل فترة الدفاع المقدس» (الحرب العراقية الايرانية). وأصدرت منظمة حماية حقوق الأطفال في ايران بيانا على صحفتها الخاصة بموقع «إنستغرام» انتقدت فيه تصريحات بطحائي. وقالت انه أجدى بالوزير أن يسعى الى اصلاح المدارس في المناطق المنكوبة التي اجتاحتها الفيضانات قبل شهرين.

