عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: حذرت السعودية من أن الأعمال الارهابية ضد الخليج ومحطات ضخ النفط تستهدف امدادات النفط في العالم.

وحمّلت المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة لايران والميليشيات الحوثية المدعومة منها في هجوم الثلاثاء على منشآت المملكة النفطية، وذلك في رسالة وجهتها الى مجلس الأمن الدولي، سلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي. وجاء في الرسالة أن الميليشيات استخدمت سبع طائرات دون طيار في الهجوم. كما وجه أيضاً كل من السفيرين السعودي والاماراتي رسالة أخرى مشتركة الى المجلس والأمين العام أنطونيو غوتيريس حول الهجوم والتخريب الذي وقع الأحد الماضي ضد 4 سفن في المياه الدولية قبالة المياه الاقليمية وسواحل دولة الامارات.

في غضون ذلك تواصلت ردود الأفعال الشاجبة للهجوم الارهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط في محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية.

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني بشدة الهجمات الارهابية. ووصف الزياني الهجمات التي قامت بها الميليشيات الحوثية باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة بأنها اعتداء آثم يبرهن سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة وترويع الآمنين والاضرار بالمنشآت النفطية فيها.وأكد أن مثل هذه الاعتداءات الارهابية باستخدام الطائرات المفخخة بدون طيار لن تطال من أمن المملكة واستقرارها ولن تؤثر على امدادات الطاقة العالمية التي تقوم فيها المملكة العربية السعودية بدور بارز وينبغي أن تواجه بموقف حازم من المجتمع الدولي لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

وأعربت الحكومة اليمنية عن ادانتها واستنكارها «بأشد العبارات للهجوم الارهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط في السعودية باستخدام طائرات مفخخة واستهداف أربع سفن تجارية قرب المياه الاقليمية لدولة الامارات». وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ» أن مجلس الوزراء اليمني أشار في بيان صدر عن اجتماعه في عدن «أن تلك الأعمال الارهابية تشكل تهديدا خطيرا لأمن واقتصاد المنطقة والعالم». كما دانت رابطة العالم الاسلامي الهجوم حيث قال الأمين العام للرابطة رئيس مجلس ادارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ د. محمد العيسى في بيان صحافي «ان هذه الأعمال الاجرامية تعكس مستوى ما تحمله التنظيمات الارهابية من حقد وفساد».

