عربيات ودوليات

موسكو الوكالات: دخلت مجموعة السفن الضاربة الأميركية بقيادة حاملة الطائرات النووية «أبراهام لنكولن» مياه بحر العرب، وتتواجد حاليا قرب سلطنة عمان وفق ما نقلته وكالة «انترفاكس» الروسية عن مصادر مطلعة. كما ذكرت الوكالة أن مواقع غربية متخصصة في متابعة حركة الملاحة البحرية أفادت بأنها رصدت كيف أقلعت طائرتا نقل استراتيجيتان تكتيكيتان أميركيتان من طراز «C-2A Greyhound» من قاعدة في البحرين، وهبطتا على حاملة طائرات أميركية موجودة في المنطقة ومن ثم عادتا الى قاعدة مرابطتهما.

وتضم المجموعة البحرية الأميركية الى جانب «أبراهام لينكولن»، الطراد «ليتي غالف» (Leyte Gulf) والمدمرات «بينبريغ» (Bainbridge) و«ماسون» (Mason) و«نيتسي» (Nitze)، فضلا عن مجموعة من الطائرات الحربية.

وتحوي المجموعة فرقاطة «منديز نونيز» الاسبانية، لكن السلطات الاسبانية أعلنت، الثلاثاء، أنها قررت سحب فرقاطتها مؤقتا من صفوف المجوعة البحرية الأمريكية المتجهة صوب ايران، في حال دخلت الخليج. بالاضافة الى ذلك، يمكن أن تشمل المجموعة غواصة نووية أو اثنتين من الغواصات النووية المزودة بصواريخ «توماهوك» المجنحة.

