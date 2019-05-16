عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلن مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية الايرانية امس ان بلاده بدأت تعليق بعض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي تنفيدا لقرار المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني. ونقلت وكالة انباء «ايسنا» الطلابية الايرانية عن المصدر قوله ان «وقف الانشطة المتعلقة بمراعاة السقف المحدد لانتاج اليورانيوم المخصب وكذلك انتاج الماء الثقيل بشكل غير محدود في مفاعل «أراك» النووي من البرامج التي نتبعها بجدية».

ولفت المصدر الذي لم يكشف عن هويته الى انه سيتم خلال الايام المقبلة ترتيب زيارة تفقدية لوسائل الاعلام الى منشأة «نطنز» النووية في اصفهان ومفاعل «أراك» بغرض اطلاع الرأي العام على الاجراءات التي تم تنفيذها.

