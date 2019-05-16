عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: شكا أعضاء في الكونغرس الأميركي أن ادارة الرئيس دونالد ترامب لا تطلعهم على ما يكفي من المعلومات في الوقت الذي تشتعل فيه التوترات مع ايران، كما قال بعض الجمهوريين انهم لا يتم اطلاعهم على شيء. وقال مشروعون، من بينهم بعض رفاق ترامب من الحزب الجمهوري انهم يرغبون في تلقي افادات سرية بشأن هذه التهديدات وقرارات الادارة. وكانت الادارات السابقة تُطلع الكونغرس بصفة دورية على أمور الأمن القومي الكبرى. واعتبر بعض الديموقراطيين أنه سيكون من الملائم عقد جلسات مع مسؤولين كبار في الادارة. وطلبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب التي تنتمي للحزب الديمقراطي تقديم افادة لأعضاء المجلس، لكن مساعدا قال ان الادارة لم توافق بعد. وقال مساعدون في مجلس الشيوخ انه لم يتم بعد وضع جدول لافادة لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الرغم من مطالبات الديموقراطيين.

وأكد السيناتور بوب مينينديز وهو كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ «اذا كانت ايران هي المسؤولة عن الهجمات على أفراد قواتنا المتمركزين في أنحاء المنطقة أو أي من أصول الأمن القومي الخاصة بنا، فيجب علينا بالطبع الرد بصورة ملائمة وبطريقة تردع وتمنع المزيد من الهجمات».

في غضون ذلك يدفع الجمهوريون في الكونغرس الرئيس الى خوض مواجهة شاملة مع ايران بأي وسيلة حتى لو كانت القوة العسكرية.

ورأى السيناتور توم كوتون في مقابلة مع برنامج «فايرنغ لاين» على شبكة بيه بي اس «أن غارتين (ينفذههما الطيران الأميركي) كافيتين لاسقاط النظام الديني المتطرف الذي يحكم ايران».

وذكر كوتون أنه «لا يدعو الى شن حرب مع ايران، لكنه يطالب برد حازم وغاضب تجاه أي استفزاز يستهدف المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط». أضاف «أنا لا أدافع عن العمل العسكري ضد ايران أنا ببساطة أوصل رسالة مفادها أنه اذا كانت ايران ستهاجم الولايات المتحدة، فسيكون ذلك خطأ كبيرًا في التقدير من جانبهم، وسيكون هناك رد فعل غاضب».

وقالت قناة «ان بي سي» ان الجمهوريين في الكونغرس يضغطون على ترمب لخوض مواجهة شاملة مع ايران، اضافة الى من وصفتهم بالصقور في الادارة، مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذين لا يرون الا الحل العسكري لمواجهة النظام الحاكم في ايران.

