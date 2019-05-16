عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: اعلنت السفارة الأميركية في بغداد أن وزارة الخارجية الاميركية أمرت «موظفي الحكومة غير الضروريين» في العراق بالرحيل على الفور، وسط تصاعد التوترات مع ايران.

وذكرت في بيان أن خدمات التأشيرات العادية في السفارة والقنصلية الأميركية في أربيل ستصبح «معلقة مؤقتا». وتابعت أن «الحكومة الأميركية لديها قدرة محدودة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأميركيين في العراق». وأوصى البيان من شملهم القرار «بالرحيل بوسائل النقل التجارية في أسرع وقت ممكن».

في المقابل أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن بلاده لن تكون منطلقا للاعتداء على الآخرين، في اشارة الى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران. وقال رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحافي «الوضع الأمني في العراق مستقر وأوضحنا هذا الى الطرف الأميركي وندقق المعلومات التي لدينا، ولم نسجل تحركات جدية تشكل تهديدا لأحد، والحكومة معنية بحماية جميع من على أرض العراق، ولايمكن أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على أحد». وأضاف «لدينا خطط في حالات الطوارئ ان حدث تصعيد خطير بين الولايات المتحدة الأميركية وايران، ونحن نتناقش مع الطرفين ونساعد في ألا ننزلق أو نندفع في هذا الأمر الى منزلق خطير لأن الجميع سيدفع ثمنا كبيرا ونبذل جهودا كبيرة للتهدئة، وهناك مؤشرات من كلا الطرفين على أن الامور ستنتهي الى خير».

على صعيد متصل أكّد متحدّث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا أنّ مستوى التهديد الذي تشكّله الميليشيات الموالية لايران بالنسبة الى القوات الغربية لم يتصاعد ما يبدو أنه يتنافى مع ما أعلنته ادارة الرئيس دونالد ترامب. وقال الجنرال البريطاني كريس غيكا الذي كان يتحدّث الى مسؤولين في «البنتاغون» من بغداد عبر الدائرة المغلقة انّ «التهديد الذي تمثّله القوات الموالية لايران في العراق وسوريا لم يتصاعد». وأضاف «لم نلاحظ أيّ تغيير لجهة الظروف أو بالنسبة الى انتشار الحشد الشعبي» وسئل الجنرال البريطاني مراراً عن التناقض الواضح بين ما يقوله وخطاب الادارة الاميركية التي تتحدّث عن تهديدات «مقلقة» و»مؤشرات واضحة» الى استعداد ايراني لشنّ هجمات على مصالح أميركية في المنطقة، فأجاب «ما أقوله هو انّنا نراقب التهديدات بكثير من الانتباه ونكيّف اجراءات حماية قواتنا» مع ذلك. وتابع «هل أنا قلق لمستوى الخطر؟ كلا، ليس حقيقة. نتّخذ سلسلة اجراءات حماية ونعتبر أنّها تفي تماماً بالغرض».

وحرص الجنرال غيكا على توضيح أنّ مهمة التحالف الدولي في العراق وسوريا تقضي بمحاربة تنظيم «داعش» وليس النظام الايراني. وقال «مهمتنا تقضي بالتغلّب على تنظيم «داعش» ايران غير مدرجة في الأوامر التي تلقيتها ولا في التعليمات ولا في أي وثيقة ادارية».

من جهة أخرى قال المتحدّث باسم القيادة المركزية الأميركية بيل أوربان انّ تعليقات غيكا «تتعارض مع التهديدات الموثوق بها والمحدّدة المتوافرة لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية وحلفائها فيما يتعلّق بالقوات المدعومة من ايران في المنطقة».

