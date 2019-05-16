عربيات ودوليات

غزة- د. ب. أ: نظم الفلسطينيون في قطاع غزة امس «مليونية الأرض والعودة» عند السياج الحدودي مع إسرائيل. حيث دعت هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار في غزة إلى المشاركة الشعبية الواسعة لإحياء مناسبة الذكرى السنوية الـ71 للنكبة الفلسطينية.

وساد إضراب في قطاع غزة حيث تم تعطيل عمل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، فيما أغلقت المؤسسات والمحال التجارية أبوابها بدعوة من هيئة مسيرات العودة.وصرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» حازم قاسم بأن مليونية الأرض والعودة «رسالة من المجموع الفلسطيني إلى كل الأطراف بأن شعبنا لن يتخلى عن حقوقه وثوابته، وفي مقدمتها حقه في العودة».وقال قاسم في بيان صحافي «خروج شعبنا في هذه المليونية بعد أكثر من 70 عاما على النكبة يحسم بشكل قاطع أن تقادم الزمن لن يوقف مسيرة نضاله ضد الاحتلال ولن يضعف من إرادته الصلبة التي تقف خلف تمسكه بحقوقه».وأضاف «مليونية الأرض والعودة تأكيد جديد أن المقاومة بأشكالها المختلفة، ووحدة الصف والكلمة، هي الوصفة الصحيحة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقة القرن» الأميركية.

وكان قطاع غزة شهد في 14 مايو من العام الماضي مواجهات دامية في يوم النكبة قتل خلالها 61 فلسطينيا وأصيب مئات برصاص الجيش الإسرائيلي ضمن مسيرات العودة.وتزامنت تلك الاحتجاجات مع احتفال الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في خطوة قوبلت بتنديد فلسطيني شديد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي امس تكثيف تواجد قواته في المنطقة المحيطة بقطاع غزة واتخاذ إجراءات داخلية تحسبا لوقوع «أعمال شغب» على خلفية يوم النكبة.وذكر الجيش أنه أصدر تعليمات بتقييد إطلاق النار على المتظاهرين عبر منحها لقادة كتائب وليس الألوية محذرة سكان قطاع غزة من الاقتراب من السياج الفاصل أو محاولة تخريبه.

الى ذلك طالبت الجامعة العربية بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني يساهم بحفظ حقوقه في مواجهة آلة القمع والعدوان الإسرائيلية.جاء ذلك في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية بمناسبة الذكرى 71 للنكبة. وأكدت الجامعة العربية أن «تبعات هذه النكبة الكارثية لازالت تلحق بأجيال من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أقسى وأصعب ظروف الحياة المعيشية في مخيمات اللجوء». ووصفت ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» بأنه «محاولات للتصفية وإنهاء الدور بوقف التمويل إمعانا في التنكيل بالشعب الفلسطيني». وأوضحت أنه «بعد مرور أكثر من سبع عقود طويلة على قيام دولة الاحتلال الغاشم لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه تحديات بالغة الخطورة تستهدف سلب حقوقه وتصفية قضيته».

