عربيات ودوليات

غزة - أ ش أ: أظهرت إحصائية جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية، نشرت أمس، قبيل المسيرات الحاشدة على طول الحدود فى ذكرى النكبة، أن 305 شهداء سقطوا منذ بدء مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة في الثلاثين من مارس الماضي وحتى الرابع عشر من مايو الحالي. وأوضحت الإحصائية أن من بين الشهداء 59 طفلا، و10 إناث، ومسنًا واحداً، مشيرة إلى استشهاد 3 من المسعفين وإصابة 680 بجروح مختلفة إلى جانب تضرر 118 سيارة إسعاف بشكل جزئي، إلى جانب استشهاد صحافيين اثنين، وإصابة 365 آخرين بجروح مختلفة. وبحسب الإحصائية، فإن 17335 فلسطينيًا أصيبوا بجروح ممن وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال تلك المسيرات، من بينهم 3565 طفلًا، و1168 سيدة، و104 من المسنين. ووصفت حالة 564 جريحًا بالخطيرة.

ووصلت حالات البتر إلى 136 منها 122 بالأطراف السفلية، و14 بالعلوية منها.

