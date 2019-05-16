أول النهار

قام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مساء أول من أمس وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بزيارة الى مبنى الادارة العامة للاطفاء.

حيث كان في استقبال سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ومدير عام الادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد وكبار القيادات.

وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها: جريا على عادتنا السنوية نلتقي بكم وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأخي الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والأخوة المرافقين لنبادلكم التهاني بشهر رمضان المبارك سائلين العلي القدير أن يعيده على وطننا العزيز وعلى شعبنا الكريم والمقيمين على أرض الوطن بوافر الخير واليمن والبركات.

إخواني وأبنائي

ان الروح الوطنية العالية التي تتسمون بها في أداء مهام مسؤوليتكم الجسيمة والمتمثلة في إنقاذ الأرواح والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والتي أوفيتم بها بكل تفان وإخلاص هي محل التقدير والثناء ولقد برهنتم مرارا أنكم أهل لهذه المسؤولية بكفاءتكم العالية في التعامل مع مختلف الحوادث الخطرة وفي غضون أوقات قياسية ما أسهم في الحد بشكل كبير من الآثار المدمرة لهذه الحوادث.

كما لايفوتني الإشادة بما قدمتموه من جهود كبيرة وما أبديتموه من تعاون وتنسيق تام مع مختلف الجهات الرسمية والتطوعية وتسخيركم لإمكانياتكم في سبيل التغلب على ما واجهته البلاد من أمطار غزيرة وسيول في العام الماضي.

إن من صميم مسؤولياتكم التأكد من تطبيق مقاييس السلامة المعتمدة في مختلف المنشآت والتي تحتم عليكم تكثيف جولاتكم التفقدية وبصورة دورية وتطبيق القانون ودون أي استثناء على المخالفين مع الالتزام بالاشتراطات المعتمدة لتحقيق عناصر الوقاية وحفاظا على الأرواح والممتلكات واستغلال هذه الجولات لنشر الوعي حول كيفية التعامل الصحيح مع مختلف الحوادث وبشكل خاص الحرائق وتعزيز تواصلكم المباشر مع المؤسسات والجهات المعنية وبما يحقق التعاون المنشود.

مشيدين بما تشهده مختلف قطاعات الإدارة العامة للاطفاء من تطور مستمر وملحوظ وحرص على رفع كفاءة منتسبيها عبر إشراكهم في العديد من الدورات التخصصية والتمارين العملية ومن سعي دؤوب للتزود بالمعدات والأجهزة الحديثة وأن نهنئكم باستلام الإدارة العامة للاطفاء مؤخرا الدفعة الأولى من زوارق الإطفاء البحري للتدخل السريع والتي تعد الأحدث على مستوى العالم.

وختاما نتضرع إلى المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة وطننا العزيز ورفعة شأنه.

وقام سمو الأمير مساء أول من أمس وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد بوزارة الداخلية.

حيث كان في استقبال سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

وقد ألقى سموه حفظه الله كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: يسرنا وجريا على عادتنا السنوية أن نلتقي وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والإخوة المرافقين بكم في هذه الليلة لنتبادل التهاني بشهر رمضان المبارك سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يعيده على وطننا العزيز بالخير واليمن والبركات.

إخواني وأبنائي

إن ما تقومون به من واجب وطني مشرف لاستتباب الأمن وسيادة القانون وخدمة المواطنين الكرام وما تبذلونه في سبيل ذلك من جهود مضنية وعطاء متسم بالتفاني والاخلاص هو محل تقدير وثناء من الجميع ولقد أثبتم منتسبي هذه المؤسسة الأمنية مرارا أنكم على العهد وأهل للايفاء باستحقاقات المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقكم كما أن ما أبديتموه من مشاركة فعالة في الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة خلال فترة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد العام الماضي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى كان محل اعتبار وتقدير المواطنين والمقيمين.

إخواني وأبنائي

كما هو معلوم فإن المنظومة الأمنية هي ركيزة أساسية في مقومات كل مجتمع وبنجاحكم أنتم منتسبيها في أداء المهام المنوطة بكم تسود المجتمع الطمأنينة بين أفراده ما يسهم في بناء مجتمع صالح يرقى به الوطن ويتقدم، مؤكدين أن الدولة مستمرة في دعم وزارة الداخلية للارتقاء بمختلف قطاعاتها من خلال التركيز على رفع كفاءة منتسبيها وتوفير أحدث المعدات والأجهزة التي تلزمها للقيام بدورها الحيوي كما أن تواصلكم المباشر وغير المباشر عبر مختلف الوسائل الإعلامية مع المواطنين الكرام والمقيمين لنشر الثقافة الأمنية والنظم والقوانين المتصلة بنطاق واجباتكم من شأنه الحد من انتشار الجرائم وردع من يحاول زعزعة أمن الوطن ليبقى بعون الله تعالى كما عهدناه واحة أمن واستقرار.

إخواني وأبنائي

لا يخفى عليكم ما تشهده البلاد كغيرها من تفشي بعض الظواهر البغيضة والمرفوضة من مجتمعنا المسالم والمحافظ كظاهرة المخدارت والسلوكيات الغريبة ومن تجاوز على القانون بصورة فادحة لاسيما من قبل بعض السائقين المستهترين والذي يعرضون أرواح مستخدمي الطريق إلى الخطر وينتهكون بشكل سافر حرمة الطريق.

وهي أمور مستهجنة لا تمت بصلة لهويتنا وثقافتنا الأصلية وتشوه الوجه الحضاري لوطننا العزيز ما يحتم عليكم تكثيف جهودكم للحد من انتشار هذه الظواهر عبر تطبيق القانون بكل حزم واستخدام أنجع الوسائل القانونية حتى يتم القضاء عليها نهائيا.

وفي الختام نسأل الباري جل وعلا أن يوفق الجميع لكل مافيه الخير خدمة لوطننا العزيز ورفعة لشأنه وأن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته ومغفرته انه مجيب الدعاء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

