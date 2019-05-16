أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل سموه كذلك في قصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سمو أمير البلاد في قصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه على حدة بقصر بيان امس كلاً من سفير جمهورية ايطاليا لدى دولة الكويت جيوسيبي سكونيا ميليو وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

والسيد عبدالله يعقوب بشارة حيث أهدى سموه كتاب حمل عنوان (الغزو في الزمن العابس.. الكويت قبل الغزو وبعده).

