أول النهار

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، مساء أمس الأول بزيارة للقوات الكويتية المشاركة في (اعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية يرافقه سفير دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية علي خالد الجابر ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ووفد عسكري رفيع المستوى، وذلك لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وكان في استقبال النائب الأول لحظه وصوله منطقة خميس مشيط قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري وقائد قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اللواء الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري وقائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة اللواء الركن بندر بن فيحان الجبل، وعدد من ضباط القوة الكويتية المشاركة.

حيث أقيمت مأدبة افطار على شرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تناولها مع أبنائه المشاركين في عملية (اعادة الأمل).

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد كلمة للقوات الكويتية المشاركة هنأهم خلالها بحلول شهر رمضان المبارك وأعرب عن فخره واعتزازه برجال الجيش الكويتي البواسل المشاركين في عملية (اعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية، والتى تربطنا معها رابطة الدم والأخوة والتاريخ المشترك للبلدين، كما نقل لهم تحيات وتقدير وتهنئة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات، وتمنى لرجال الجيش الكويتي المشاركين في المملكة العربية السعودية التوفيق والنجاح في اتمام مهامهم وأداء واجبهم الوطني مشيداً معاليه بالروح القتالية العالية التي يتمتعون بها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والاسلامية.

