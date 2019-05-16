أول النهار

ألقى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام كلمة بمناسبة زيارة سمو الأمير للمؤسسة الأمنية هذا نصها:

هل أعظم من تلخيص للكويت من هذا الإيجاز .. أمن وأمان.. وحريات .. وعدالة..وكرامة.. وسيادة قانون.. قلتم فصدقتم ووجهتم فأنرتم الطريق أمامنا وذكرتمونا بالنعم في وقت تعيش المنطقة أجواء توتر ومصاعب.. تقودون فيها سفينة الكويت بكل حكمة واقتدار وقلبكم الكبير دائما على بيتكم.. وطنكم.

صاحب السمو.. يطيب لي أن أوجز بعض ما حققته وزارة الداخلية منذ زيارتكم لنا في رمضان الماضي:

أولا: واجهنا تحديات السيول الناجمة عن أمطار الخير الغزيرة في بداية نوفمبر من العام الماضي وقد شكل سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله خلية بقيت في استنفار كامل من أجل عمليات الإنقاذ وفتح الطرق والحد من الأضرار وترأس عدة اجتماعات ضمت مختلف القطاعات والوزارات والهيئات بحضور ومتابعة مباشرة من سيدي معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح انطلاقا من توجيهات سموكم بأن حماية أمن وممتلكات أهل الكويت هي الهدف الأسمى وعلى رأس أولويات الدولة. وقد نجح هذا التنسيق بين وزارة الداخلية وبين الزملاء في وزارة الدفاع والحرس الوطني والإطفاء العام وباقي وزارات الدولة وأجهزتها الرسمية في مواجهة تحدي الطبيعة والتقليل من الأضرار إلى أدنى حد ممكن.

ثانيا: انخفاض معدل جرائم الجنايات بما فيها القتل العمد والسرقة والشروع بها وانخفاض حيازة السلاح والذخائر من دون ترخيص.

ثالثا: بفضل توجيهات سموكم باعتباركم قائدا للعمل الإنساني تم انتهاج استراتيجية أمنية من شأنها تعزيز تصنيف دولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والاهتمام المتصاعد بحقوق الانسان وتفعيل اتفاقية حقوق الطفل. رابعا: تم اتخاذ تدابير وإجراءات متصاعدة للحفاظ على ثروة الوطن من الشباب ومكافحة الإتجار والترويج لآفة المخدرات السامة عن طريق تكثيف ملاحقة المنابع والمصادر.

خامسا: تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة رقابة في إطار المنظومة الأمنية ووضع آلية لربطها مع غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الداخلية لسرعة مواجهة التحديات وأي فرضيات واحتمالات. وتم تركيب 3 آلاف كاميرا في 300 مسجد في كافة محافظات الكويت التي تشهد مناسبات دينية كبرى من جانب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبإشراف من وزارة الداخلية.

سادسا: تطبيق إنجاز المعاملات إلكترونيا.

صاحب السمو

ما ذكرناه هو تسليط للضوء على ما نقوم به بحكم واجبنا الوطني. وتشريفكم للمؤسسة الأمنية اليوم هو وسام فخر على صدور جميع أبنائكم منتسبي وزارة الداخلية ومبعث تحفيز دائم لنا على مزيد من العطاء والبذل فمرضاة الله وصون أمن الوطن وثقتكم الغالية هي الهدف والغاية.

نعاهدكم أن نظل على العهد أوفياء نستلهم منكم روح العمل والعطاء وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على الأمن والكرامة داعين المولى عز وجل أن يشملكم دائما برعايته ويديم عليكم الصحة والعافية.

دمتم ذخرا وقائدا..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

