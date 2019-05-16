أول النهار

ألقى مدير عام الإدارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد كلمة بمناسبة الشهر الكريم وفيما يلي نصها:

سيدي صاحب السمو

بالإنابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وجميع منتسبي الإدارة العامة للإطفاء وبالإصالة عن نفسي نرحب بزيارتكم الميمونة بهذا الشهر الكريم وبمعيتكم سمو ولي العهد الأمين وصحبكم الكرام ونتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على وطننا الغالي وعليكم بالصحة والعافية وأدامكم ذخرا لنا وأميرا لنهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

سيدي صاحب السمو

ان الإدارة العامة للاطفاء بفضل من الله عز وجل وتوجيهاتكم السامية وبدعم الحكومة الرشيدة حققت العديد من الإنجازات والتطلعات التي تحمل في طياتها اهدافنا النبيلة والإنسانية المتمثلة بحماية الأرواح والممتلكات وفق منطلقات استراتيجية تعلوها حماية أرواح المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وحماية ووقاية اقتصاد الدولة وأن ما قامت به الإدارة العامة للاطفاء من تعامل مع حالة الطوارئ خلال موسم الأمطار العام الماضي والتعاون الذي تم بين الجهات العسكرية والمدنية بالدولة خير دليل على اننا نمضي في الطريق الصحيح بتطبيق الخطط الخاصة بالتعامل مع الكوارث والأزمات بكل كفاءة واقتدار بكوادر بشرية مدربة وآليات ومعدات متطورة وخطط واجراءات معتمدة.

ولعل التمرين السنوي (شامل) الذي تتشرف الإدارة العامة للاطفاء بإقامته للعام الخامس على التوالي على مستوى الدولة والذي أقيم هذا العام برعاية وحضور كريم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبمشاركة 30 جهة حكومية والذي تم خلاله اعتماد الخطة الوطنية للتعامل مع الأزمات والكوارث وبإشراف وحضور ومراقبة منظمات دولية متخصصة يعكس الاهتمام والدعم المطلوب الذي تحظى به الإدارة العامة للاطفاء وباقي جهات الدولة لتأهيل وتجهيز كوادرها البشرية للتعامل مع الكوارث والأزمات.

