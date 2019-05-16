وطن النهار

أعرب نائب السفير الأميركي في الكويت لاري ميموت عن سعادة السفارة الاميركية بمشاركة الكويت وأهلها الاحتفال بحلول شهر رمضان عبر إقامة إحدى أجمل العادات الكويتية في هذا الشهر الفضيل وهي الغبقة التي تجمع الأصدقاء في مكان واحد مساء أيام هذا الشهر، مضيفاً في تصريح للصحافيين على هامش الغبقة التي أقامها في مقر إقامته في منطقة السلام والتي تضمنت حفلا لوداع الملحق الاعلامي في السفارة هيذر وارد أنه دعا لهذه الغبقة جميع الأصدقاء من اعلاميين ومثقفين وأكاديميين حتى يتعرفوا على بعضهم عن قرب.

وقال انه يشهد شهر رمضان للمرة الأولى في حياته في دولة اسلامية لافتا إلى أنه موسم جميل جدا حيت يتم دعوتك إلى الكثير من الديوانيات والمنازل لكي تتعرف عليهم بصورة شخصية بشكل رائع وهذا لا وجود له في دول أخرى ويعتبر من المستحيلات فقد استطعت تكوين صداقات رائعة وكثيرة خلال مدة وجيزة في الكويت.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يتوقع نشوب حرب في المنطقة قال ميموت لا أتوقع ذلك ان شاءالله وعلينا جميعا أن نصلي من أجل السلام.

وعن العلاقات الثقافية بين البلدين قال ان التعاون في المجال التعليمي له أهمية كبرى بين بلدينا حيث هناك حوالي 15 ألف طالب كويتي يدرسون في مختلف الولايات الأميركية مما سهل على الشعب الأميركي معرفة الشعب الكويتي بشكل أكبر.

وفي رده على سؤال بشأن اختلاف رمضان الحالي عن غيره من الأشهر بسبب الأوضاع المضطربة التي تمر على المنطقة وعن مدى تفاؤله قال ميموت ان شهر رمضان هو شهر الأمن والأمان ونحن نصلي خلال هذا الشهر ليدوم السلام على الجميع ولكننا في نفس الوقت قلقون مما يحدث في المنطقة من أفعال من إيران عبر السنوات الماضية ومن الضروري أن تبقى المنطقة بسلام وعلى الإيرانيين التوقف عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول المجاورة.

