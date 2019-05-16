وطن النهار

كشف سفير باكستان لدى البلاد غلام دستغير عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية بلاده الى الكويت يوم السبت المقبل وذلك تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وقال دستغير لـ «النهار» ان هذه الزيارة تأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا الى ان الوزير الباكستاني سيجري مباحثات مع نظيره الكويتي والمسؤولين هنا حول مجمل العلاقات بين البلدين وسيناقش العلاقات التجارية والاستثمارات ومسألة التأشيرات فضلا عن الاوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولفت الى ان الوزير سيلتقي باعضاء الجالية الباكستانية بالكويت حيث سيستمع اليهم ويحضر مآدبة افطار معهم ونفى ان يكون هناك اي اتفاقيات ستوقع بين الجانبين خلال هذه الزيارة، مشيرا الى ان المباحثات التي ستجرى يوم الاحد مع المسؤولين الكويتيين لا تتضمن اي اتفاقيات جديدة و انما بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

واكد دستغير على ان العلاقات بين البلدين هي علاقات جيدة جدا وهناك رغبة لدى الجانبين لتطويرها على جميع المستويات.

