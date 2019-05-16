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اعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام عن استكمال المنظومة الأمنية بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة رقابة، وربطها مع غرفة العمليات الرئيسة في الوزارة ضمانا لسرعة مواجهة التحديات وأي فرضيات او احتمالات.

واشار في كلمة له خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لمبنى الشيخ نواف الأحمد في وزارة الداخلية اول من امس الى انه تم تركيب 3 آلاف كاميرا في 300 مسجد في جميع المحافظات بمعرفة وزارة الأوقاف وبإشراف الداخلية.

وأكد انخفاض معدل جرائم الجنايات بما فيها القتل العمد والسرقة والشروع بها وانخفاض حيازة السلاح والذخائر من دون ترخيص، موضحا انتهاج استراتيجية أمنية من شأنها تعزيز تصنيف الكويت في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والاهتمام المتصاعد بحقوق الانسان وتفعيل اتفاقية حقوق الطفل. ولفت النهام الى اتخاذ تدابير وإجراءات متصاعدة للحفاظ على ثروة الوطن من الشباب ومكافحة الاتجار والترويج لآفة المخدرات،عن طريق ملاحقة المنابع والمصادر.