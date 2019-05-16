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دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس محور روض الفرج وجسر تحيا مصر أعلى نهر النيل الذي سجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية بوصفه أعرض الجسور المعلقة في العالم. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت لتدشين المشروع الذي وصف بانه أكبر المشروعات القومية في مجال الطرق والنقل في مصر ونفذه عدد من الشركات الوطنية باشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليسهم بذلك في تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية. وقال الرئيس السيسي في هذه المناسبة: إن المحور الجديد سيسهل الحركة لمستخدمي السيارات بأنواعها المختلفة وسيكون له مردود ايجابي على حياة المصريين واقتصاد البلاد. واكد سعي مصر لتنفيذ المشروعات العامة بأسرع وقت ممكن وبما يحقق توفير الوقت والجهد والمال ولتيسير الحياة للمصريين مضيفا أن حجم الأموال التي تم انفاقها خلال السنوات الخمس الماضية لو تم تأجيلها لتضاعفت الارقام بكثير. وفي السياق ذاته، سلم المدير الاقليمي لموسوعة غينيس في الشرق الأوسط طلال عمر خلال الاحتفالية شهادة الموسوعة الى المسؤولين المصريين ليدخل جسر تحيا مصر المعلق موسوعة الأرقام القياسية كأعرض جسر في العالم.

وقال عمر خلال مؤتمر صحافي: إن جسر تحيا مصر يعد من الانجازات المهمة للعنصر البشري في مصر مضيفا أن موسوعة الارقام القياسية سجلت الآلاف من الانجازات البشرية العالمية في مختلف الفئات على مدار العقود الستة الماضية. ويربط محور روض الفرج بحسب فيلم تسجيلي عرض خلال الاحتفالية شرق القاهرة بغربها ويتكون من اتجاهين كل اتجاه يضم ست حارات مرورية بعرض 64.5 متراً ويمتد ليصل العاصمة القاهرة بباقي محافظات البلاد المختلفة وصولا الى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر.

ويهدف مشروع المحور إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق البلاد وغربها والعكس دون ضرورة المرور بقلب القاهرة ما يساعد بشكل كبير على حل الأزمات المرورية وانسياب الحركة. ويضم جسر تحيا مصر أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل بعرض يصل الى 300 متر وارتفاع اعمدة الى 100 متر ويتحمل أوزانا ثقيلة تصل الى 120 طنا.

واشارت أرقام شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع الى ان اجمالي اعمال الخرسانة في محور روض الفرج بلغ مليون متر مكعب و280 ألف طن حديد وهيكلاً معدنياً علوياً فوق النيل يزن سبعة آلاف طن فضلا عن 1500 طن كابلات حاملة.