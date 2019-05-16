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الرياض - الوكالات: حمّلت المملكة العربية السعودية ايران والميليشيات الحوثية «المسؤولية الكاملة» عن هجوم الثلاثاء على منشآت المملكة النفطية، كما حذرت من ان الارهاب ضد دول الخليج يستهدف امدادات النفط العالمية وطالبت بالتصدي له.

وجاء في رسالة وجهتها المملكة الى مجلس الأمن الدولي وسلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي ان ميليشيات الحوثيين المدعومة من ايران استخدمت سبع طائرات دون طيار في الهجوم على محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية الى ميناء ينبع. كما وجه ايضا كل من السفيرين السعودي والاماراتي رسالة اخرى مشتركة الى المجلس والأمين العام انطونيو غوتيريس حول الهجوم والتخريب الذي وقع الأحد الماضي ضد 4 سفن في المياه الدولية قبالة المياه الاقليمية وسواحل دولة الامارات.

في غضون ذلك اكد مجلس الوزراء السعودي ان الأعمال الارهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك التي تعرضت له محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب التابعتين لشركة ارامكو وتلك التي نفذت ضد سفن تجارية في الخليج العربي لا تستهدف المملكة فحسب وانما تستهدف امان امدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي. وشدد المجلس الذي ترأس جلسته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة على اهمية التصدي لجميع الجهات الارهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران.

وقال وزير الاعلام السعودي تركي الشبانة في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية ان «مجلس الوزراء السعودي جدد ادانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت يوم الأحد الماضي سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الاقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة في خليج عمان». واكد الشبانة في الوقت نفسه ان الهجوم الارهابي الذي طال ايضا ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الامارات يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وبما ينعكس سلبا على السلم والأمن الاقليمي والدولي.

كما اكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار التي تترتب على اسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.