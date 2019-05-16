الأولى

وافق مجلس الامة امس، في مداولة أولى على تشريع جديد لتنظيم قطاع التأمين وجعله مستقلا تحت رقابة واشراف هيئة أسواق المال على ان ينظر بملاحظات نواب اللجنة المالية بين المداولتين. جاءت الموافقة بعد ان بذل وزير التجارة خالد الروضان جهودا مضنية لاقرار القانون الذي ظل لـ 58 عاما دون تعديل وسط تباين نيابي بشأن التبعية والرقابة والاشراف ما بين هيئة او وحدة عامة او قطاع تابع للبنك المركزي او هيئة أسواق المال، مع الاتفاق على وجوب منح الجهة المنظمة استقلالية اتخاذ القرار.

وقال الروضان : لا يمكن أن نتعامل مع ثاني أكبر قطاع في العالم بعد البنك بقانون صدر سنة 61.

مبينا ان الكويت أول دولة نظمت قطاع التأمين وأخر دولة مواكبة له.

واضاف ان الفراغ التشريعي في قطاع التأمين أثر على سلوكيات وممارسات بعض شركات التأمين وأنعكس سلبًا على المؤمن عليهم، مشيرا الى ان الكويت هي الدولة الوحيدة خليجيًا ليس لديها جهة اشراف مستقلة على هذا القطاع.

واوضح ان قانون تنظيم قطاع التأمين الجديد متوافق مع المعايير الدولية الخاصة بأعمال التأمين، وياخذ بالاعتبار خصوصية قطاع التأمين الكويتي لافتا الى ان قانون التأمين الحالي خلى من العقوبات، فكيف نستطيع تنظيم السوق بلا ادوات فاعلة للرقابة والعقاب.

وذكر ان قانون التأمين الجديد جاء بعد تنامي قطاع التأمين بالبلاد مؤكدا انه سيقضي على الممارسات غير السليمة ويوجد عقوبات رادعة

وقال ان وزارة التجارة مقيدة ونحتاج ادوات جديدة نعتقد ان القانون الجديد احدها.

واضاف : هناك وضع غير سليم في سوق التأمين ولذلك لابد من وجود بعض الصلاحيات لمعاقبة الشركات التي تستغل ثغرات القانون، فالتأمين مطلب دولي ولضبط السوق يجب ان يكون لدى القيادات أدوات رقابية.

وزاد ان قانون تنظيم قطاع التامين موجود في مجلس الأمة منذ 15 شهر وقد اشبع بحثًا ومداولة، وعدم تمكيننا من بسط رقابتنا على قطاع التأمين من خلال هذا القانون سيجعلنا في مواجهة مشكلة حقيقية تمس الكثير من المواطنين.