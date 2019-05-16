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ناصر الصباح زار قواتنا المشاركة في عملية «إعادة الأمل»


زار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد اول من أمس القوات الكويتية المشاركة في عملية إعادة الأمل بالمملكة العربية السعودية لتهنئتهم بشهر رمضان المبارك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي امس ان النائب الأول وجه كلمة للقوات الكويتية المشاركة هنأهم خلالها برمضان، معربا عن فخره واعتزازه برجال الجيش الكويتي البواسل المشاركين في عملية إعادة الأمل بالمملكة السعودية التي تربطنا معها رابطة الدم والأخوة والتاريخ المشترك للبلدين.
وأضاف البيان ان النائب الأول نقل لقواتنا تحيات وتقدير وتهنئة القيادة السياسية بمناسبة رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات.
وأشار البيان الى ان الشيخ ناصر صباح الأحمد تمنى لرجال الجيش المشاركين في المملكة العربية السعودية الشقيقة التوفيق والنجاح في إتمام مهامهم وأداء واجبهم الوطني، مشيدا بالروح القتالية العالية التي يتمتعون بها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والاسلامية.


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