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أعلن وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ان الأمانة العامة للأوقاف قدمت 500 ألف دينار لرفع الضبط والاحضار عن 400 حالة دعما لحملة الغارمين من الكويتيين والكويتيات خلال رمضان المبارك.

وقال في تصريح صحافي امس ان من بين تلك الحالات 300 امرأة، مبينا ان العملية تمت بالتنسيق مع جمعية التكافل لرعاية السجناء التي تقوم بدراسة الحالات المستحقة وضمان استكمالها الشروط المعدة للاستفادة من دعم أمانة الأوقاف. وأوضح ان شريحة الغارمين الكويتيين تعد ضمن الفئات المستهدفة في خطة عمل الأمانة، استكمالا لمسيرة قائد الإنسانية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام.