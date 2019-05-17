مصابيح

عهد جديد بقيادات مصرفية شابة بدأها ثاني أكبر أقدم البنوك الكويتية التي تعمل وفق النظام التجاري، حيث تمكن رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح في السنة الأولى من توليه قيادة التجاري الحصول على درجة امتياز في تحقيق نتائج مالية واعدة والتي انعكست على تحقيق أعلى صافي أرباح وأعلى توزيعات نقدية وأسهم منحة شهدها البنك في 10 سنوات الأخيرة.

ولأن لديه إيمان قوي بالشباب الكويتي، يؤكد الصباح أن التجاري يدعم العمالة الوطنية للعمل لدى البنك في جميع التخصصات ويستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة بأعلى من النسب التي سيتم تطبيقها على القطاع المصرفي في يوليو المقبل.

ويؤكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري إلى أن تكويت الوظائف في البنك زادت عن المستويات المحددة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 70 في المئة، مبيناً أن النسبة وصلت إلى 74 في المئة من إجمالي عدد موظفين يصل إلى حوالي 1300 موظف.

وحول تكويت موظفي الإدارة العليا، أشار إلى أن قرار البنك المركزي بتكويت 70 في المئة من الإدارة العليا جار العمل على تحقيقه بشكل مدروس وذلك خلال 4 سنوات المقبلة.

ولثقته الكبيرة في فريق العاملين لدى البنك التجاري، يؤكد رئيس مجلس إدارة التجاري أن البنك راعى أن تكون قياداته على أعلى درجة من المهنية والحرفية والقدرة على قيادة سفينة البنك بأمان لتحقيق المزيد من التميز والريادة في المجالات كافة.

رسائل اطمئنان

وفي أولى عموميات البنك التجاري بعد توليه المنصب، يرسل الشيخ أحمد دعيج الصباح رسائل اطمئنان لمساهمي البنك عبر الإعلان عن أن القروض المتعثرة تساوي الصفر بعد تحصيل البنك جميع ديونه المتعثرة المشطوبة على عملاء لدى البنك ليكون البنك الوحيد في القطاع المصرفي الذي قام بتنظيف ميزانيته من الديون المتعثرة.

وفي هذا الملف، يوضح الشيخ أحمد الدعيج الصباح إلى أنه ووفقاً لتوصيات عمومية البنك، فإن المساهمين طالبوا بقيام الإدارة التنفيذية بتنفيذ تلك التوصيات، على اعتبار أن الفريق التنفيذي هو المعني بتحقيق تلك التوصيات ووضعها كحقيقة على أرض الواقع.

ومع اقتراب رأس مال البنك إلى مستويات 200 مليون دينار، أوضح الصباح أن الزيادة تسير وفق آلية تدريجية عبر استقطاع جزء من الأرباح في صورة أسهم منحة وليس من خلال الاكتتاب بزيادة رأس المال وهو أمر يسعى البنك من خلال لتعزيز دوره بالمساهمة في تمويل المشروعات التنموية التي يتم طرحها.

وأضاف إن البنك يسعى لتطوير قدراته وآليات العمل بداخله ليتمكن من توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية وأن يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى الكويت ككل.

وفي رؤيته للمستقبل، يقول الدعيج أنه يطمح أن يرى ثاني أقدم البنوك الكويتية الأكثر ربحية والأعلى تنظيماً والساعي لتقديم خدمات متميزة لعملاءه في مختلف القطاعات والمجالات، قائلاً أعتز وأفتخر بما تم تحقيقه على صعيد الآليات والأساليب المتبعة لتطوير ثقافة العمل بالبنك وتوفير أقصى درجات الاهتمام بالعملاء وتعزيز حقوق المساهمين. إننا، كفريق عمل، قادرين على تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا من خلال استراتيجية البنك التي تهدف إلى بناء وترسيخ علاقات العمل الوطيدة بين البنك وعملائه من الأفراد والشركات.

كفاءة عالية

وأوضح الدعيج أن البنك يسعى من خلال مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بتحقيق كفاءة عالية في تنفيذ الخطط وتقييم الخطط المعدة من قبل الإدارة التنفيذية لضمان ملاءمة وموازنة فرص أنشطة أعمال البنك مع الأولويات المتعلقة بالإدارة السليمة للمخاطر وكذلك هيكل الإدارة الفعالة للمخاطر على نطاق البنك.

وتسعى لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة للتعاون عن كثب مع الإدارة التنفيذية لضمان توافر الدعم اللازم لثقافة إدارة المخاطر على جميع المستويات والتأكد من استقلالية إدارة المخاطر بالبنك عن إدارات وقطاعات أنشطة الأعمال.

وحول دور أعضاء مجلس الإدارة في تحقيق استراتيجية البنك، قال الدعيج إن أعضاء مجلس إدارة يقومون بتقديم ومتابعة تنفيذ الإرشادات الواجبة للإدارة التنفيذية قبل اعتماد نزعة البنك تجاه المخاطر والحفاظ على آليات التواصل الفعالة والمتبادلة مع الجهات الرقابية في هذا الشأن.

إدارة المواهب

ولإيمان التجاري المتزايدة بأهمية تجديد القيادات وإتاحة الفرصة للشباب، فقد حرصت قيادات البنك التجاري على تبني إدارة المواهب وخطط التعاقب الوظيفي لشاغلي مناصب الإدارة العليا أحد المحاور الرئيسة لتحقيق الأهداف الرئيسة لستراتيجية البنك على المدى البعيد.

ويقول الدعيج في هذا الخصوص، تبنى مصرفنا توجهاً شاملاً نحو التطوير بما يتضمن التحديد المبكر للمرشحين الأساسيين لشغل الوظائف والتقييم الشامل للمهارات والخبرات المطلوبة على الأمدين القريب والمتوسط.

وفي سبيل تحقيق ذلك، ظلت برامج تدريب الموظفين ورفع مستوى الدافعية لديهم تقع ضمن أولويات البنك في عام 2018. لقد قمنا بتحديد الموظفين أصحاب الأداء المتميز لاكتشاف قدراتهم القيادية وتزويدهم بالتدريب لتطوير مهاراتهم المهنية.

وفي ضوء التطور المستمر الذي تشهده البيئة المصرفية، فإن تنوع خبرات الموظفين ومهاراتهم المهنية على جميع المستويات الإدارية باتت أحد المزايا التنافسية بالنسبة للبنك وأحد المحاور الرئيسة لنجاحه في تنفيذ استراتيجيته.

