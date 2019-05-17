مصابيح

مشروع مدينة الشدادية الصناعية تعد أكبر مدينة صناعية في الكويت ستقام على مساحة نحو خمسة ملايين متر مربع ويوفر 1036 قسيمة صناعية متفاوتة المساحة بين ألف إلى 10 آلاف متر مربع، وتصل كلفته نحو 120 مليون دينار وقد روعي تجهيزه بأحدث الخدمات، ومنها محطات معالجة المخلفات الصناعية وإنشاء سور خارجي وبوابات دخول تضمن خصوصية المنطقة والسيطرة عليها.

ومشروع الشدادية يعتبر من المشروعات الصناعية المهمة التي ستحقق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية وسيغطي نسبة 25 في المئة من حجم الطلبات الموجودة في الهيئة العامة للصناعة والخاصة بطلب الحصول على قسائم صناعية.

ومن أهم المعايير ستكون قائمة على أساس المشاريع ذات الجدوى المضافة والمميزة والتي تخدم الكويت، وأيضا المشاريع صديقة البيئة، مع الاخذ بالاعتبار رأسمال الشركة، وخبرتها أو المصنع في السوق المحلي بالاضافة إلى التمتع بالمنتجات المعروفة ، وسيكون مشروع الشدادية نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية وسيكون له مردود إيجابي على الشركات من ناحية الاهتمام بالمنتج الكويتي وتطويره والمنافسة.

بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للصناعة عن أولوية توزيع القسائم الصناعية وفق خطة التنمية، والتي صدرت بقانون ووافق عليها مجلس الأمة، وهي تشجيع الاستثمار الصناعي، والتوجه إلى مشاريع ذات كثافة رأسمالية وتكنولوجيا عالية.

ويتضمن مشروع الشدادية جميع الخدمات الاساسية من مراكز اطفاء ومحطات تحويل كهربائية رئيسة وفرعية وتوصيلات بألياف زجاجية تواكب متطلبات الربط مع العالم الخارجي وغيرها من الخدمات التي تضمن نجاح هذا المشروع وتلبيته لتطلعات الصناعيين الكويتيين .

وسيتضمن المشروع توطين الأنشطة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الشدادية الصناعية وفق القطاعات المخصصة للأنشطة الصناعية.

