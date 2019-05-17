مصابيح

يحرص «KIB» على رعاية جميع الحملات التوعوية الصحية التي تأثر على صحة أفراد المجتمع بشكل مباشر وذلك باعتباره مصرفاً وطنياً رائداً يسعى لرفع الوعي في المجتمع حول أهمية الفحص الطبي المتكرر للكشف المبكر عن الأمراض وخاصة السرطان. وعبر تنظيم حملات توعوية صحية التي تأثر على صحة أفراد المجتمع بشكل مباشر ، فقد قام البنك بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، للسنة الثالثة على التوالي، حيث شارك في المبادرة التوعوية التي نظمتها الجمعية في مجمع الحمراء لنشر التوعي حول سرطان الثدي وأهمية العلاج النفسي للمرضى بطرق مختلفة.

كما شارك في المعرض المقام في حديقة مركز فيصل السلطان بمناسبة الأسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان.

هذا وقد قدّم «KIB» رعايته لفعاليات الحملة الوطنية الصحية الرابعة للتوعية بسرطان عنق الرحم والتي تنظمها شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب الإعلامي في وزارة الصحة، باعتباره مصرفاً وطنياً رائداً يسعى للمشاركة في الفعاليات التي تتعلق بصحة المرأة حتى تتمكن من أداء دورها الفعال تجاه أسرتها الصغيرة ومجتمعها الكبير. وقدّم بنك الكويت الدولي مؤخراً رعايته لاحتفالية اليوم العالمي لمتلازمة داون التي نظمها مركز الأمراض الوراثية التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع مجموعة دعم أطفال متلازمة داون والجمعية الكويتية لمتلازمة داون. وقد أقيمت الفعالية في الخليجية سكوير وتضمنت سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتوعوية لأطفال متلازمة داون وذويهم وذلك بهدف دعم هذه الفئة وتعزيز تفاعليها مع المجتمع.

وفي إطار مبادراته الصحية المجتمعية، قام «KIB» أخيراً بتنظيم حملته السنوية لتبرع موظفيه بالدم وذلك ضمن استراتيجيته الهادفة لخدمة المجتمع وإيمانه بضرورة تشجيع موظفيه على اتباع أسلوب حياة صحي من خلال المشاركة في التبرع بالدم.

و لطالما التزم «KIB» بتنظيم هذه الحملة سنوياً، وذلك لأنها تعتبر واجب إنساني بالنسبة له، ولأنه يؤمن بضرورة التواصل مع المؤسسات الاجتماعية والإنسانية المختلفة في الكويت ويحرص على تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين موظفيه والمجتمع من حولهم. واطلق KIB حملته التوعوية السنوية لسرطان الثدي عبر تنظيم ورشة عمل تنسيق الزهور بمشاركة مجموعة من الموظفات في المبنى الرئيس للبنك بهدف نشر التوعية حول هذا المرض إلى جانب تقديم الدعم المعنوي لمريضات سرطان الثدي.

