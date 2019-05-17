مصابيح

يعد بنك الكويت الوطني من اكبر مساهم في المسؤولية الاجتماعية في الكويت.عبر إطلاق ورعاية البرامج الاجتماعية، الهادفة في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والتنمية الاجتماعية والبيئية والرياضية والتوعوية.

كرس الوطني موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية وفي مقدمة المؤسسات المحلية والإقليمية، بإدخال مفاهيم الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتنمية الموارد البشرية، ومراعاة معايير الأمن والسلامة، والمشاركة الاجتماعية.

ونجح البنك علي مدار تاريخه في تحقيق قفزات نوعية في خططه الاجتماعية، وتثبيت ممارساته المثمرة، التي تنسجم مع قيمه الاجتماعية من جهة، وتتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للمجتمع من جهة أخرى.

فقد افتتح «وحدة العلاج بالخلايا الجذعية» للأطفال دون 16 عاماً بالمجان التابعة لمستشفى الوطني للأطفال، كما يواصل «الوطني» مبادرة «أحلم أن أكون» غير المسبوقة على مستوى الكويت لتحقيق أحلام الأطفال في مستشفيات الكويت ، كما يعمل «الوطني» مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال (KAACH)، وبيت عبد الله لرعاية الأطفال.

واصل الوطني برنامج المسؤولية الاجتماعية والذي يضم سباق المشي السنوي وبرنامج «افعل الخير في شهر الخير» السنوي خلال شهر رمضان، الذي يتضمن مبادرات أساسية تتمثل في موائد الافطار اليومية، إذ جرى توزيع نحو 50 ألف وجبة وموائد إفطار وقريش وكسرة إفطار على الصائمين في خيمة «الوطني» وقصر نايف والمستشفيات والمرافق العامة والمناطق.

وقدم البنك بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر الكويتية، مساعدات لنحو 40 أسرة في منطقة الجليب، ضمن حملة «ساعد تسعد» الإنسانية ،كما شارك «الوطني» طالبات جامعة الكويت سكن كيفان، وطلاب جامعة الكويت في الشويخ وجبة افطار، وأقام إفطاراً للعاملين في الطوارئ الطبية تقديراً لجهودهم.

وواصل البنك ، حملة البرادات وتوزيع التمر والمياه في 5 مساجد، وتبرع لصالح إنشاء مركز في جليب للإفطار، وقام ببناء خيمة في المنطقة وتوزيع وجبات داخلها طوال الشهر الفضيل لنحو ألف صائم.

وساهم «الوطني» في الدعم السنوي لمركز «لوياك»، وقد تمثل هذا العام في المشاركة ببرنامج «كن»، ، كما يدعم البنك سنوياً الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، كما قدَّم «الوطني» رعايته لمشروع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لتعليم أطفال الأسر من ذوي الدخل الضعيف والأسر المحتاجة من غير الكويتيين بعنوان «تبرع لتعليمهم.

وقدم الوطني رعايته لحفل لتكريم أوائل خريجي الثانوية العامة والموسم الثقافي الثاني لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي «عودة الثمانينات» وملتقى «كفو» ومعرض «Maker Faire»، ومكافحة سرطان الثدي ونظم حملات دورية باستمرار، بالتعاون مع بنك الدم، وأطلق البنك العشرات من الحملات التوعوية احتفالا بمناسبات اجتماعية وصحية عالمية متنوعة.

