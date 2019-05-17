مصابيح

تعتبر عائلة سيد اسماعيل بهبهاني - الى جانب الكثير من الأسر البهبهانية التي هاجر أجدادها من منطقة بهبهان الواقعة في اقليم خوزستان - احدى أقدم الأسر التي قطنت الكويت. وعلى الرغم من أن الكثير منهم لا يعتبرون أقرباء بعضهم بعضا فان أغلبهم كانوا من طبقة التجار في الكويت. كما توضح الكثير من الوثائق البريطانية والأهلية المؤرخة في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي.

ولا يعرف تحديدًا متى استقرت أسرة سيد اسماعيل في الكويت. ولكن يُروى في أوساط الأسر الكويتية أنها احدى الأسر التي هاجر أجدادها الى الكويت في وقت مبكر. ولكن ما يدل على استقرار هذه الأسرة في الكويت في المنتصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي - على أقل تقدير الوثيقة العدسانية الموقعة من قبل القاضي محمد عبد الله العدساني التي احتفظ بها أبناء الأسرة، والتي تدل على وجود الجد الأكبر الحاج أسد الله أبو الحسن (أو الحاج اسد الله البهبهاني كما يذكر في وثيقة أخرى) في الكويت في القرن التاسع عشر الميلادي. اذ يعتبر الحاج أسد الله أبو الحسن هو جد والدة سيد اسماعيل من أمه.

وتشير احدى الوثائق العدسانية الى أن الحاج باسم الوزان باع بيتا للحاج سعد بن محمد بقيمة ثمانية وعشرين ريالا في عام 1279هـ (1862م). وقد اشترى ذلك البيت بعد ذلك أسد الله البهبهاني، ثم أصبح بعدها ملكا لورثة الحاج محمد أسد الله أبو الحسن وشركائهم كما هو مدون خلف الوثيقة.

ومع عدم وجود تاريخ مسجل يوثق السنة التي اشترى فيها أسد الله ذلك المنزل، فان هناك وثيقة عدسانية أخرى توضح أن الحاج اسد الله قام بشراء بيت آخر في عام 1304هـ (1887م) من المدعوة خديجة بنت حسين بثمن قدره ستة وثلاثون ريالا. وهذا قد يشير الى شرائه للمنزل الأول قبل شرائه للمنزل الثاني. وتشير وثيقة أهلية أخرى تتعلق بارث أسد الله البهبهاني حررها سيد محمد مهدي الموسوي (المعروف بسيد مهدي القزويني) في عام 1332هـ (1914م) الى أن منزل الحاج أسد الله البهبهاني أصبح ارثا يتقاسمه ابنه محمد وبعض أبناء وبنات الأسرة، وهم سارة (والدة سيد اسماعيل) وهاجر (ابنة عم سيد اسماعيل) وسيد نصر الله (عم سيد اسماعيل) وسيد عبد الرسول (والد سيد اسماعيل). ما يعني أن الأسرة كانت مستقرة في الكويت منذ وقت مبكر يرجع الى زمن شراء الجد الأكبر أسد الله البهبهاني لمنزله في الكويت في القرن التاسع عشر الميلادي.

تجارته في السجاد

ولد سيد اسماعيل في عام 1923م وتوفي في عام 1983م، وكان له خمسة أبناء، هم علي وعبد الرسول وأحمد وعدنان وعادل، وأربع بنات. كما كان له أخوان وهما سيد ابراهيم، الذي توفي في الثلاثينيات من القرن الماضي نتيجة اصابته بمرض السل، والآخر سيد محمد رضا الذي توفي أيضا وهو في سن السادسة عشرة نتيجة خطأ طبي حدث له بسبب احد الكوادر في المستشفى الأميركي المستشفى الأمريكاني في اللهجة الكويتية) في الكويت، كما تروي الروايات الشفهية. كما كانت له أخت واحدة توفيت أيضا في فترة مبكرة من عمرها بعد تعرضها للاصابة بمرض الجدري.

لا يعرف أين استقرت أسرة سيد اسماعيل في البداية (أي في القرن التاسع عشر الميلادي)، ولكن وفق المتوافر من الوثائق يتضح أن الأسرة سكنت في مرحلة لاحقة غرب مسجد الحداد حتى عام 1958م، ثم اشترى سيد اسماعيل منزلا قريبا من مجلة المرهون، وانتقل بعد ذلك الى منطقة القادسية ليسكن مع والدته وكان منزل سيد اسماعيل القريب من مسجد الحداد يحد منزلا لعائلة الحداد وآخر لعائلة مقدس، وفي الخلف كان يقع منزل التاجر يوسف محمد حسين بهبهاني (الشهير بيوسف شيرين) الذي كانت أسرته على علاقة وطيدة مع أسرة سيد اسماعيل بشكل خاص، وعلى الرغم من استقراره في منطقة القادسية فان هذا لم يمنعه من شراء منزل آخر في محلة الصوابر وقسيمة في منطقة بنيد القار في الستينيات من القرن الماضي.

بدأ سيد اسماعيل بالاهتمام في الأنتيك والسجاد الايراني القديم والتحف بعد وفاة شقيقه الأكبر ابراهيم الذي كان مولعا بالأنتيك قبله، والذي كان لديه متجر (دكان في اللهجة الكويتية) لبيع السجاد والتحف والفخاريات والزجاجيات والصناديق المبيتة. واستطاع سيد اسماعيل أن يحول هذه الهواية الى تجارة يتكسب منها، في الأربعينيات من القرن الماضي، بعد أن أخذ متجر أخيه، الذي كان يقع بجانب سوق الكويت للأوراق المالية (موقع البورصة القديمة)، لعرض تلك الأنواع من البضائع، خاصة مع وجود الكثير من الأجانب في الكويت ممن كانت لهم اهتمامات بجمع القطع الأثرية والمقتنيات القديمة المرتبطة بالمجتمع الكويتي وبغيرها في تلك الفترة.

وقد وصفته الوثائق البريطانية في الاربعينيات من القرن الماضي بأنه بائع للأنتيك انتقل سيد اسماعيل بهبهاني لفترة وجيزة الى متجر بجانب المدرسة المباركية، ثم انتقل في عام 1952م الى متجر جديد في شارع علي السالم مقابل البنك المركزي الحالي في عمارة قبازرد التي تحولت فيما بعد الى عمارة السمكة، ثم انتقل بعد هدم العمارة الى الجهة المقابلة من شارع علي السالم، وكان محله يضم زاوية لتاجر الألماس والذهب الحاج عبدالله الفارس نظير أجرة يدفعها الأخير لسيد اسماعيل مقابل المكان لفترة قصيرة. وأخيراً استقر محله في عام 1982م فيما يعرف الآن بشارع محمد عبدالمحسن الخرافي في منطقة بنيد القار، ومازال ملكا لورثته.

اهتم سيد اسماعيل ايضا ببيع بضائع أخرى غير المقتنيات والآثار القديمة مثل الذهب واللؤلؤ والأواني النحاسية، كما يتضح ذلك من الصور الأرشيفية التي تظهر البضائع المعروضة داخل متجره، ومن صورة اعلان المتجر المنشورة في مجلة ناشونال جيوغرافيك في عددها الصادر في عام 1952م المكتوب عليها (هنا يباع الزل واللؤلؤ والآثار القديمة).

وعلى الرغم من أن تركيزه التجاري كان منصبا على تجارة الأنتيك فان ذلك لم يمنعه من المحاولة في توسعه تجارته ليشتغل في تجارة العقارات والأسهم في مرحلة لاحقة من حياته، كما ذكرنا سابقا.

وبحسب الوثائق البريطانية والصور الأرشيفية المتوافرة عند أبنائه يعتبر سيد اسماعيل من أوائل التجار الكويتيين الذين اهتموا بتجارة الأنتيك في الكويت، ان لم يكن الأول بينهم.

كما اشتهر سيد اسماعيل ببيع السجاد الايراني القديم المستعمل الذي كان يجلبه من أصفهان وتبريز والصناديق الكويتية المبيتة القديمة التي كانت تستورد من الهند.

ويذكر أحد أبنائه أنه اشترى أغلب الصناديق المبيتة الكويتية في الخمسينيات وما بعد، خاصة من الكثير من الكويتيين الذين تركوا منازلهم وقت التثمين حتى وصل عددهم الى المئات. وما يدل على ذلك الوثيقة التي كتبها سيد اسماعيل الى مدير بلدية الكويت يلتمس منه الموافقة على منحه مهلة لمدة ستة أشهر لاخلاء بيته الواقع في الصوابر، خاصة وان المهلة التي اعطيت له غير كافية نظرا لوجود ما يقارب سبع مائة صندوق قديم (أي صندوق مبيت) في مستودع المنزل.

ولم تكن الأسواق الكويتية هي المصدر الوحيد الذي كان يجلب منه سيد اسماعيل بضائعه المتنوعة، بل كانت بضائعه تستورد من بعض الدول اما عن طريق اشخاص او عن طريق مصانع أو حتى أثناء سفره المستمر لتلك الدول، فمثلاً في عام 1964م اشترى سيد اسماعيل اربعين صندوقا مبيتا قديما وخمس مائة مزهرية من البحريني ابراهيم أحمد عبدالله بقيمة 181د.ك.

وتوضح فاتورة شراء للسيد اسماعيل من عام 1963م بعض التحف والهدايا التي اشتراها من متجر شركة أولاد مصلح في القاهرة، وهو المتجر المختص في التحف والهدايا والسجاد وأشغال الصدف وغيرها. كما يشير خطاب آخر مرسل من السيد ابراهيمي الممثل لشركة ستارز توليد فاكتري، التي مقرها في طهران لسيد اسماعيل الى أنها مستعدة لارسال قائمة مفهرسة ومصورة (كاتالوج) للبضائع المتوافرة، وأنها الشركة الوحيدة في ايران والشرق الاوسط التي تنتج ما يقارب اكثر من ثلاث مئة وعشرين نوعاً من الأواني المعدنية الفاخرة والأدوات المنزلية والشمعدانات والمناظر ومواد الحالي والهدايا على يد أمهر المختصين في ايران.

الأهمية الاجتماعية

لم يكن متجر سيد اسماعيل مكانا يتبضَّع منه الكثير من المهتمين من الكويتيين والأجانب (خاصة الأميركيين والبريطانيين) بالأنتيك والسجاد والزجاجيات والفضيات والأواني القديمة فقط بل كان ايضا مكانا له صدى اجتماعي وسياسي، فكان كالديوانية الكويتية المصغرة بتجمع فيه الكثير من الكويتيين من الشيوخ والتجار وكبار الشخصيات ووجهاء البلد من السياسيين وغيرهم، خاصة الذين كانت تربطهم علاقة حميمة بهذا الرجل.

وكانت اللقاءات أمام محله تعقد مرتين كل يوم الأولى صباحاً حتى أذان الظهر، والثانية بين صلاتي العصر والمغرب وكان أبرز الأشخاص الذين يعتبرون روادا دائمين هم: الصديق الصدوق للسيد اسماعيل وهو الحاج عبد العزيز البحر، والحاج سعود العبد الرزاق، والحاج خالد صالح الغنيم والحاج يعقوب الحمد، والحاج يوسف عبد اللطيف الحمد، والحاج فهد الزبن، والحاج سيد علي الرفاعي، والحاج محمد ميرزا حسين، وأخوه الحاج عباس ميرزا حسين، والحاج زيد احمد السرحان، والحاج أحمد عبد اللطيف القناعي (الملقب بأحمد مالية) والحاج محمد قبازرد، والحاج راشد القعود، والحاج عبد الله الفلاح الخرافي، والشيخ فهد السالم، والشيخ جابر العلي... وغيرهم.

ويذكر أحد أبناء سيد اسماعيل أنه كان يرى يوميا ما لا يقل عن عشرين شخصا يزورون والده ليتجاذبوا أطراف الحديث ويناقشون مواضيع الساعة، وكانوا يجلسون في أغلب الأحيان خارج المحل. ومن الطريف أنه في بعض الأحيان عندما تصبح الجلسة ممتعة وتصحبها نقاشات سياسية حادة، كان سيد اسماعيل يصرف النظر عن تجارته، فمثلا عندما يأتي أحد الزوار للسؤال عن صاحب المحل لغرض الشراء كان يرد عليه أن صاحب المحل غير موجود، وأن المحل مقفل في الوقت الحالي.

وكان الحاج عبد العزيز البحر بقول ان دكان سيد اسماعيل بهبهاني كان مركز قرار تُطرح وتُناقش فيه قرارات مهمة تتعلق بالشأن السياسي الكويتي. ويبدو أن الحاج عبد العزيز البحر كان يشير الى أهمية النقاشات التي كانت تجري امام محل سيد اسماعيل، نظرا لتجمع الكثير من الشخصيات السياسية في ذلك المكان.

تجارته في الخليج وأوروبا

لاقت بضائع سيد اسماعيل، وخاصة السجاد الايراني والصناديق المبيتة - حسب الخطابات الرسمية والايصالات - اقبالا واستحسانا من قبل الكثير من المهتمين والتجار على المستوى الكويتي والخليجي والغربي. كما كان بعض زبائنه من الشخصيات المعروفة التي كانت تشتري بين الفينة والأخرى بعض أنواع السجاد الايراني الفاخر، مثل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، والتاجر مراد يوسف بهبهاني، والسفير السويسري انذاك، وبعض ابناء الشيخ فهد السالم الصباح.

ويُظهر أحد الإيصالات المسجلة في عام 1974م أن الشيخ ناصر صباح الأحمد اشترى من متجر سيد اسماعيل بعض الأواني والمزهريات بقيمة 1660 د.ك. وتظهر فاتورة شراء أخرى مسجلة في عام 1967م أن سيد اسماعيل باع الى المدعو ابراهيم بن جاسم ستة عشر من الصناديق القديمة المبينة وكرسيا بقيمة 261 د.ك.

وعلى المستوى العالمي تعامل سيد اسماعيل مع أشخاص من الدول الأوروبية خاصة ايطاليا، ويتضح من الخطابات الرسمية والايصالات المسجلة في بداية السبعينيات أن سيد اسماعيل باع أنواعا مختلفة من السجاد الأصفهاني والشيرازي والخراساني والأفغاني بقيمة 600 د.ك. للسيدة الايطالية رينا بيرتيلي (Rina Bertelli). وفي رسالة أخرى يظهر أن سيد اسماعيل أرسل في عام 1973م شحنة بالطائرة تحوي ستة أنواع من السجاد الايراني تزن 82 كيلوجراما لنفس السيدة. كما يوضح خطاب آخر أرسل من قبل الايطالي ريكاردو بيرتيلي أنه تعامل مع سيد اسماعيل واشترى منه سجادا في عام 1973م.

وتُظهر رسالة أخرى مؤرخة في عام 1964م ومرسلة من قبل ممثلة شركة النفط الوطنية الايرانية السيدة توميلنسون الى السيد اسماعيل وصول الصناديق المبيتة الى عبادان عن طريق الطيران الايراني، على الرغم من عدم تأكدها - حتى وقت كتابتها للرسالة - من سلامة الصناديق المبيتة.

في الوثائق البريطانية

أشارت بعض التقارير البريطانية الى نشاطات سيد اسماعيل التجارية في الأربعينيات من القرن الماضي مع بعض الأشخاص من أوروبا وغيرها عن طريق خطابات جاءت من مناطق مختلفة حول العالم كان منها: بندرشابور في ايران، ونيوفاوندلاند في كندا، وبريستول وكاردف ولندن في المملكة المتحدة. وكان فحوى هذه الخطابات شكوى سيد اسماعيل لدى الوكيل البريطاني في الكويت حول حادثة بيع سجادة منه لأحد الأشخاص في ابريل من عام 1946م؛ حيث بدأت الحادثة عندما أرسل السيد والي) في عام 1946 من بندرشاهبور في ايران الى سيد اسماعيل رسالة مضمونها محاولة اقناع الأخير اعطائه عرضا مغريا للسجادة التي أخذها أحد الأشخاص قبل ذلك، على أن يتم ارسال المبلغ له فيما بعد، أو يرسل السيد اسماعيل أحدا لأخذ المال منه. ولكن سيد اسماعيل لم يتسلم أي مبلغ نظير السجادة التي أُخذت منه. وبعد بضعة أشهر قام السيد والي مرة أخرى بارسال خطاب الى سيد اسماعيل يخطره بانه تأخر في رده، وأنه لم يتلق ردا على الخطاب الأول الا بعد خمسة أشهر؛ ما جعله يصرف النظر عنها وتركها عند السيد هاريس، وعلى ذلك يتوجب على سيد اسماعيل مراسلة هاريس للحصول على ماله، لذا قام سيد اسماعيل بمخاطبة الوكيل البريطاني في عام 1947م ليشكو اليه عدم حصوله على المال المستحق وقدره 15 جنيها استرلينيا خاصة بعد ارساله خطابا لهاريس الذي كان يعمل لدى شركة ماريينا دال والذي لم يجب على رسالته. وفي سبتمبر 1947م اعترف البريطاني هاريس، بعد مساعي البريطانيين، بخطاب رسمي، أخذه للسجادة، وأن التأخير في التسديد كان رغما عنه وأنه قادر على دفع مبلغ السجادة فور عودته من رحلته الى فان كوفر خلال عشرة أسابيع من كتابة التقرير.

ولم يعرف اذا ما تسلم سيد اسماعيل المبلغ المستحق له؛ لأن الوكيل البريطاني في الكويت أرسل خطابا لهاريس في شهر يناير من عام 1948م يستفسر منه عن الوقت الذي سيسدد فيه المبلغ المدين به لسيد اسماعيل.

الوجه الآخر

عرف سيد اسماعيل بكرمه وبعلاقاته الطيبة وتسامحه مع جميع الأطياف في المجتمع الكويتي وكان يحظى بحب وتقدير كل من كانت له علاقة معه؛ حيث امتدت علاقاته مع مختلف مكونات المجتمع الكويتي في تلك الفترة من تجار ومسؤولين في مختلف مجالات العمل. وكان من بين من أقام معهم علاقات وطيدة بعض أطباء المستشفى الأميركي مثل اسكدر وإيزي وأدولف ونوقري. وكان يهديهم ويهدي بعض العاملين في المستشفى الأميركي الهدايا والتحف بمناسبة كريسماس عند زيارتهم له في متجره كل سنة، في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وكان يحرص على حضور المناسبات الدينية منها المجالس التي كانت تقام في الحسينية في كل عام من شهر محرم؛ حيث كان يحضر معه مسجلة (أبو بكره) ويقوم بتوصيلها بالسماعة لتسجيل الخطبة.

وقد استمر سيد اسماعيل في ممارسة نشاطه التجاري والاجتماعي الى أن كبر في السن وأصابه المرض في الكبد عام 1983م حيث توفي في ذلك العام.

وقد استلم نجله السيد عدنان من بعده مسؤولية ادارة متجره لفترة من الزمن الى أن جاءت فترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت حيث نهبت الكثير من التحف والزجاجيات والأواني والبنادق والصناديق المبيتة وقطع السجاد الثمينة في متجره في بنيد القار. أما ماتبقى من تلك المقتنيات وقطع السجاد حفظ عند أبنائه الذين ساهموا في عرض ما يقارب ثمانية آلاف قطعة كعهدة في متحف بيت العثمان لاثراء التراث الكويتي.

