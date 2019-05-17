مصابيح

يمثل فيلم الاستفسار النهائي أحد التجارب السينمائية عالية الجودة التي تذهب إلى مدينة القدس الشريف كأرضية للأحداث التاريخية التي تزامنت مع ظهور السيد المسيح - عليه السلام - إلا ان المخرج الإيطالي جوليانو باس استعاض عن تصوير أحداث الفيلم في مدينة القدس بعدة مواقع في بلغاريا وتونس .

يأخذنا الفيلم إلى العام 33 ميلادي حيث يعاني الإمبراطور تيبيريوس من الظواهر الغريبة والزلزال والسماء التي تحولت إلى اللون الأسود والكسوف. ينبهه المنجمون إليه بإنذارات عادلة وهي تشير إلى أن العالم في خضم ثورة كبيرة وأنه قد تم القضاء على الآلهة القديمة.

بل ان الفعل الروائي يذهب إلى ان مملكة جديدة على وشك الارتفاع في الشرق. يستدعي الامبراطور تيتو فاليريو تاورو، المحقق الأبرز في روما، من منفاه. لقد تم نبذه قبل سنوات لأنه اكتشف الكثير فيما يتعلق بوفاة الإمبراطور العظيم أوغسطس، سلف طبرية، ويتم تكليف تاورو بمهمة تتطلب كل موهبته، في حالة إجرائه بنجاح، سيتم استعادة اسمه الجيد تمامًا. يجب عليه اكتشاف الحقيقة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام لأحد حاخامات يهودا الفقراء، اسمه يسوع الناصري ويقولون إنه قام من بين الأموات، تيبريوس مقتنع بأن لها علاقة مع النبوءات والكلمات السماوية التي هزت العالم .

هكذا هو المحور الروائي لهذا العمل السينمائي الذي صور في العام 2006 معتمدا على نص روائي بنفس الاسم كتبه الإيطالي انيو فليانو وكتب له السيناريو مواطنته سوسو سوتشي دياميكو. ونشير هنا إلى انها تعتبر واحدة من اشهر كاتبات السيناريو ويكفي ان نشير إلى عدد من اعمالها ومنها سارق الدراجات وروكو وأشقائه ولها أيضا قائمة طويلة من الأعمال السينمائية المهمة، لذا نحن أمام نص محبوك وسيناريو يعتمد التاريخ كمرجعية للحديث عن مرحلة مهمة من تاريخ السيد المسيح ومدينة القدس الشريف والناصرة وبيت لحم .

يبتكر السيناريو خطاً درامياً حينما استيقظت امرأة إسرائيلية شابة جميلة تدعى تابيثة لتجد والدتها رجمت من قبل مجموعة من الناس لغشها على والدها بجندي روماني، وفي ألمانيا السفلى يقود تورو جيشًا من القوات الرومانية إلى النصر على قبيلة جرمانية ويدعى أنه محارب عدو، بريكسوس، كعبد له، تهتز الأرض والصواعق أثناء المعركة، وفي الوقت نفسه، يهز قصر الإمبراطور الروماني الكبير، طبريا، يخبر تيبيريوس تاورو أنه يجب عليه السفر إلى القدس للعثور على الحقيقة وراء أسطورة رجل يدعى يسوع الناصري الذي قام من بين الأموات، عندما يأتي تاورو إلى القدس، واجه تابيثا وجدتها، لينقذها من مجازر صغير، ينبعث الحب بين الاثنين، لكن يُمنع أن تتطرق إليه، وأقل ما تتحدث إلى الروماني .

هذا الفيلم الرائع عن الفداء والتضحية على الرغم من وجود العديد من مشاهد المعركة، مع القليل من الدم نسبيا. حيث المعركة في بداية هذا الفيلم، مما يشير إلى بعض العنف في المستقبل. على الرغم من أن أولئك الذين يسعون إلى دحض قيامة يسوع الناصري يفشلون في القيام بذلك، والسياق التوراتي ممتع لمشاهدته في هذا الفيلم، إلا أنه يجب ذكر المشاهد العنيفة، هناك طعنات متعددة في اكثر من مشهد، يُرى القليل من الدم وهو يطير من فم شخص ما، ومشهد الملك وهو يشرف على محرقة الجنازة، لكن الكثير من أعمال العنف تتم بدون دم وبصوت الطعن، هناك حادثة تُظهر شاول وهو يركل رجلاً في وجهه، لكن مرة أخرى لم تظهر سوى القليل من الدماء.

يأسرك الفيلم بمشهدياته لأنه من إنتاج شركة Fox-Faith، ولكن رغم تمييزه، كان من الواضح لي أن هناك بعض الالتباسات التي يراها البعض نوعًا من الوثنية التي توصلت إلى قصة هذا الفيلم... وكل ذلك باسم يسوع، لجعل الأمور أسوأ (وليس بالمعنى الحرفي) على الرغم من أن فيلم خداع لأولئك الضعفاء في الإيمان وهنا ندعو للاحتراس لأننا أمام مشهديات ليست دقيقة للغاية في عدد كبير من المرجعيات التاريخية ... يجب تمييزها بعناية من قبل شخص بالغ من الإيمان قبل السماح للأطفال للمشاهدة من دقتها التاريخية! .

في الفيلم على صعيد البناء الدرامي والتاريخي هناك العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام المرسومة في هذا الفيلم، بالذات مفهوم المسؤول الروماني الذي يحقق في وفاة يسوع ليس بالأمر الجديد بالضرورة، ولكن لا يوجد خطأ بطبيعته، ومع ذلك، حاول المبدعون فرض الكثير من المحتوى والعديد من الشخصيات في هذا السرد، يوجد عدد كبير جدًا من النقاط الفرعية - لم يتم إكمالها جميعًا في النهاية، بعضهم يسقط بعيدا، بسبب كمية كبيرة من الشخصيات، فإنها تصبح كلها ضحلة. بعض الشخصيات التوراتية حاضرة بصراحة، معظم الحوار مقحم ومزدحم، بعض المشاهد، خاصة تلك الموجودة في النهاية، غير واقعية للغاية وتترك الجمهور يتساءل عما حدث بالفعل. يبدو أن العديد من الكتاب قاموا بكتابة هذا الفيلم لأنه يقطع جيئة وذهابا دون سابق إنذار ويغير نغمة في الأماكن التعسفية، يبدو الأمر كما لو كان هذا هو العديد من الأفلام التي تم فرضها لتكون فيلماً واحداً. باختصار، هناك الكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام في The Final Inquiry.لكن لم يتم تسليمها واكمالها بشكل صحيح.

التمثيل هو أقوى نقطة في هذا الفيلم، لكن هذا لا يعني الكثير. الجهات الفاعلة ليست ديناميكية. انهم في الغالب تجنب الأخطاء الكبرى. يتمتع بعض الممثلين بهواء جبني من الدراما التوراتية، كما لو أن الناس في المقاطعات الرومانية في القرن الأول لم يتمكنوا من التحدث بشكل طبيعي. أيضًا، يرتكب هذا الفيلم الخطأ النموذجي لأفلام الكتاب المقدس من خلال تبادل الممثلين الشرق أوسطيين لممثلين بريطانيين معظمهم من البيض، باختصار، لا توجد أخطاء صارخة حقيقية هنا، لكن لا شيء يغير اللعبة كذلك.

إن امتلاك فكرة مثيرة للاهتمام لفيلم الكتاب المقدس التاريخي لا يكفي، بل يجب متابعته. يجب تطوير الشخصيات ويجب أن تركز الفكرة والأحداث والشخصيات. وحذف مجموعة من المقاطع الفرعية المثيرة للاهتمام معًا لا يصنع فيلمًا. حيث كان من الممكن أن يكون الاستفسار النهائي قد جلب اهتمامًا أكبر بالأفلام التوراتية، إلا أنه يسبب المزيد من الإحباط والارتباك. نأمل أن يتعلم صناع السينما في المستقبل من أخطائه.

ونعود إلى التمثيل حيث تلك الباقة من اهم النجوم.. فنحن مع مجموعة من النجوم من بينها النجم الاميركي السوري الاصل أف. ميرفي ابراهام أوسكار أفضل ممثل عن فيلم أماديوس والنجم السويدي ماكس فون سيدو، يأخذونا إلى قصة حب كلاسيكية ملحمية تظهر بأسلوبين مختلفين. أن يكون: الكيمياء الفيزيائية والحب الحقيقي بين الرجل والمرأة. والآخر، جاذبية روحية معينة. مع المكافأة الإضافية للزعيم الروحي الذي استمر للكشف عن الحقيقة الحقيقية، وبذلك، غير مجرى التاريخ. وسيم ومثير للغاية - واتهم الامبراطور للمحقق الروماني تاورو وهو محارب روماني عظيم، بالتسلل سرا إلى القدس ومعرفة ما هي حكاية الرجل الذي يحيي الموتى أو هكذا، قيل لروما؟

لكن بعض العقول التقليدية والخوف متعنتة، لدرجة أنه حتى عندما تحدق بها الحقيقة في وجهها، فإنها لاتزال... متمسكة بمعاقل عقلية قديمة وتقاليد قديمة.

وفي خضم كل هذا التجسس والمؤامرة، يجد تاورو حبًا حقيقيًا بشكل غير متوقع ويتخذ قرارًا مصيريًا يغير الحياة. انه يعثر على حب الآخر وايضا حب الإيمان ونور الدين الجديد .

الفيلم صنع من نسختين الأولى كفيلم سينمائي مدته 112 دقيقة وأيضاً كعمل تلفزيوني من 3 أجزاء مدته 190 دقيقة .

وبعيدا عن الإطالة نخلص إلى ان فيلم الاستفسار النهائي فيلم يرصد مرحلة مهمة من تاريخ السيد المسيح والقدس ولكنه يغرق في التفاصيل والشخصيات والغيبيات الدخيلة عن الدين المسيحي وعن السيد المسيح - عليه السلام -.

حضور القدس يظل يمتلك ذلك الحضور اللفظي العالي مع الغياب في تجليات الحضور المشهدي البصري لان التصوير تم خارج المدينة المقدسة .

