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طوكيو (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي طغت فيه مخاوف الامدادات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأميركية.

بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولاراً للبرميل مرتفعة 41 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر الاغلاق السابق. وأغلق برنت مرتفعا 0.7 بالمئة

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.40 دولاراً للبرميل مرتفعة 38 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا 0.4 بالمئة في الجلسة الماضية.

ويقول محللون ان النفط يتلقى الدعم من خطر حدوث صراع في الشرق الأوسط، بعد أن نقلت طائرات هليكوبتر موظفين أميركيين من السفارة الأميركية في بغداد يوم الأربعاء الماضي في اجراء أثارته على ما يبدو مخاوف بشأن التهديدات المتصورة من ايران.

ويساعد ارتفاع المخزونات الأميركية الذي تم الاعلان عنه أثناء الليل في كبح الأسعار، وكذلك تفعل الضبابية بشأن ما اذا كانت أوبك ومنتجون آخرون سيُبقون على تخفيضات الانتاج للنصف الثاني من العام. ودعمت تخفيضات الانتاج الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ان الطلب العالمي على خامها سيفوق المتوقع هذا العام.

وقال بنجامين لو محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة لرويترز عبر البريد الالكتروني «على الرغم من أن الاضطرابات على جانب المعروض تظل داعمة لأسعار النفط، فان أوبك لم تصدر بعد تصريحات تحوي اشارات بشأن خطط الامدادات».

ويُعمق فاقد الامدادات من ايران وفنزويلا عضوي أوبك، واللتين تخضعان حاليا لعقوبات الأميركية، أثر قيود الانتاج التي تقودها أوبك.

وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية ان مخزونات النفط الأميركية ارتفعت على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي لأعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2017، لتزيد 5.4 مليون برميل مما فاجأ المحللين، الذين توقعوا هبوط المخزونات 800 ألف برميل.

