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مال وأعمال

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الخام الكويتي ارتفع لـ 71.24 دولاراً


ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا ليبلغ 71?24 دولاراً مقابل 70?62 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس وسط احتمال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتهديد الامدادات العالمية وذلك رغم الارتفاع غير المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 53 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 71?77 دولاراً كما ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا ليصل الى مستوى 62?02 دولاراً.


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