مال وأعمال

القاهرة (رويترز) - صعد الجنيه المصري الى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار، وهو ما يعزوه البنك المركزي المصري الى «تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة».

وبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك الى الجمهور 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.

وقال البنك المركزي المصري، الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في نوفمبر المقبل، في رسالة لمجموعة اخبارية خاصة بالبنك على تطبيق واتس آب «سعر الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019».

وعزت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس في تصريحات لرويترز ارتفاع الجنيه أمام الدولار الى «زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وايرادات السياحة». وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج. وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية الى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه «اذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟»

بدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي الى زيادة التدفقات النقدية الدولارية بينما يعزوه بعض المصرفيين الى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة. وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل ايرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016. وقال محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية لرويترز طالبا عدم نشر اسمه «بينما يشهد العالم حروبا تجارية عنيفة ومناوشات سياسية اقليمية وعالمية وتهديدات بالحرب، نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار». «ماذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟».

