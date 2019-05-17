مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت الأسهم الأوروبية بعد أن وضعت الولايات المتحدة عملاق الاتصالات الصيني هواوي على قائمة سوداء، ما يضيف عنصر مواجهة جديد إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة، وقاد الخسائر المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالرسوم والأنباء المتعلقة بالصين. وقالت وزارة التجارة الأميركية إنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى «قائمة الكيانات» الخاصة بها مما يمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية بدون موافقة الحكومة.

