مال وأعمال

قال رئيس الاستراتيجية للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، م. فهد المخيزيم، ان «بيتك» يعتز بدوره كشريك استراتيجي في الاقتصاد التركي وصناعة الصيرفة الاسلامية في تركيا، منوها بتأسيس «بيتك-تركيا» سنة 1989، الذي يعتبر الان أكبر بنك اسلامي في تركيا.

جاء ذلك خلال كلمته خلال الغبقة الرمضانية التي أقامتها السفارة التركية بفندق الشيراتون برعاية من «بيتك»، والتي شهدت حضور عدد كبير من المسؤولين والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وأضاف المخيزيم أن الروابط الوثيقة بين البلدين ليست وليدة اللحظة، فهي تمتد إلى ما قبل أعوام عديدة، وشهدت أخيراً ازدهاراً عالي المستوى، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيرا الى أن «بيتك- تركيا» أسهم في تمويل مشروعات حيوية عدة في تركيا، انعكست إيجاباً على الاقتصاد التركي.

وقال أن «بيتك-تركيا» رائد الصيرفة الإسلامية في تركيا، ويعد النجاح الباهر الذي حققه البنك قصة نجاح، لا تقتصر على «بيتك» فحسب، بل على تركيا والكويت معاً.

وأوضح أن «بيتك- تركيا» أسهم في تعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، ويعد من أبرز المنضمين إلى مجلس الأعمال التركي- الكويتي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وهو أحد الأعضاء في المجلس، وحالياً هو أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي الإسلامي في تركيا، ويستحوذ على حصة سوقية تساوي نحو 40 في المئة، عدا عن أفرعه الممتدة في تركيا والبالغ عددها اكثر من 400 فرع، بالإضافة إلى أنه يوظف حوالي 6000 موظف. وأشار المخيزيم الى انه من بين إسهامات «بيتك» الأخرى، تمويل مشروع جسر «تشناكاله» في تركيا بقيمة تساوي حوالي 72 مليون دينار، ويعد أكبر مشروع إنشاء جسر في البلاد. وفي الكويت، قام «بيتك» بتمويل شركة ليماك التركية للإنشاءات، لتمويل مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي، حيث بلغت حصة «بيتك» 50 في المئة من إجمالي قيمة الصفقة البالغة 249.2 مليون دينار.

وأضاف: «ان هذه الإنجازات والمساهمات وغيرها الكثير لم تكن لتتحقق لولا إيماننا الوثيق بقوة الاقتصاد التركي، والخطوات الجادة من الحكومة نحو إشراك المصارف الإسلامية في النهوض بالتنمية، بالإضافة إلى ثقتنا بقدرة «بيتك» على أن يكون شريكاً استراتيجياً في هذه المشروعات الطموحة سواء في تركيا أو في الكويت.»

وأكد المخيزيم على أن «بيتك» ماض في تعزيز دوره الرائد في نهضة الاقتصاد التركي وتعزيز العلاقات المتينة بين الكويت وتركيا، لتحقيق المزيد من التطور والازدهار.

وأعرب المخيزيم في كلمته عن شكره للسفيرة التركية لدى الكويت عائشة كويتاك على دعوتها الكريمة لحضور «الغبقة السنوية» التي تقيمها سفارة الجمهورية التركية في شهر رمضان المبارك، لافتا الى أن هذه اللقاءات الأخوية تعكس العلاقة الوطيدة والمزدهرة بين الكويت وتركيا.

من جانبها، أشادت السفيرة بدور «بيتك» في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة الى أن «بيتك» رائد صناعة التمويل الاسلامي في العالم وسجله حافل بالانجازات.

