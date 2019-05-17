مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) وبنك برقان عن رعايتهما المشتركة للسيد الأمير الباز نبيل العيّاف الذي سيشارك في كأس العالم لمنافسات BMX Freestyle التي تستضيفها فرنسا خلال الفترة الممتدة بين 29 من شهر مايو الحالي وحتى 6 من شهر يونيو المقبل.

وكان العيّاف الذي يشارك في منافسات BMX قد فاز مؤخراً بالمركز الأول في بطولة أقيمت في السعودية ليتأهل بذلك للمشاركة في منافسات كأس العالم في فرنسا.

وبهذه المناسبة قالت المدير التنفيذي لاتصالات المجموعة في شركة المشاريع إيمان العوضي «إننا في شركة المشاريع نفتخر بدعم الشباب والشابات الموهوبين الذين يعملون في سبيل وضع الكويت على الخريطة العالمية في مختلف المجالات التي يتميزون بها. ينطبق هذا الأمر على الرياضة بشكل خاص حيث بدأ الناس بإيلاء أهمية أكبر للمسائل المتعلقة باتباع أسلوب حياة صحي. إننا سعداء برعاية ودعم السيد العيّاف، الذي يعتبر قدوة لشباب الكويت، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في رفع علم الكويت عالياً».

من جانبها، قالت مساعد مدير العلاقات العامة في بنك برقان حصة النجادة «نحن سعداء للتعاون مع شركة المشاريع في رعاية مثل هذه الموهبة. يعكس دعمنا للسيد العيّاف التزامنا برفع مستوى المجتمع الرياضي المحلي وكذلك سمعة الكويت في جميع أنحاء العالم. تتماشى هذه الرعاية مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان، والتي تولي أهمية كبيرة للرياضة وأنشطتها. ونتمنى للسيد العيّاف كل التوفيق والنجاح». بدوره قال الأمير الباز نبيل العيّاف «أشعر بالفخر كوني أول كويتي ينافس في مسابقة BMX Freestyle التي يشهد الاهتمام بها نمواً ملحوظاً في المنطقة. أود أن أتوجه بالشكر إلى شركة مشاريع الكويت وبنك برقان على الأهمية التي يوليانها لمساعدة الشباب الكويتي على التفوق في مجالات اهتمامهم، وعلى الدعم الكبير الذي قدموه لي بصفتي أحد الرياضيين الذين يسعون جاهدين لرفع اسم الكويت عالياً على الساحة الرياضية في جميع أنحاء العالم».

