مال وأعمال

نظمت شركة عقارات معرضاً تسوقياً لجميع الإحتياجات الرمضانية بمنبى سوق الكويت يومي الاول والثاني من شهر مايو الحالي. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم،

وشارك في المعرض 8 شركات محلية من اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشهد اقبالا كبيرا من العائلات الراغبة في الاستفادة من العروض المميزة، ودعما لفكرة المعرض، وتشجيعاً للأصحاب المشروعات.

وأعرب بدر جاسم الهاجري، نائب الرئيس-الإدارة العقارية عن ايمان شركة عقارات الكويت بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنتج المحلي وريادة الشباب الكويتي. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الكويتي حيث تساعد على تعزيز الإصلاحات وتمهيد الطريق للتنوع الاقتصادي.وجاءت هذه المبادرة المهمة من توجيهات سمو الأمير صباح الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه، واعتقدنا أن ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة هو في صميم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ويساعد على تمكين المنتج الكويتي.

تم تقديم حصة من عائدات المعرض لدعم مشروع بسطة، وهي مؤسسة محلية غير ربحية تعمل كمنصة للمجتمع الكويتي لشراء المواد المستعملة / الجديدة والتبرع بها، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية لمساعدة المحتاجين، والمساهمة في العمل الاجتماعي الإيجابي.

